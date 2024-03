Detienen a presunto homicida de la activista Gloria Cañez y su hija

Parral.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra de Mauricio C. C., por su probable responsabilidad en 4 asesinatos en la comunidad de Balleza, entre ellos el de la activista Gloria Cañez y su hija el año pasado.

La primera causa penal que se le imputa, corresponde a hechos ocurridos el 09 de septiembre de 2023, en la comunidad de la Yerbabuena, en donde el presunto, en compañía de otros sujetos armados privaron de la vida a las víctimas de nombre Gloria Cañez Sally Aveña. Por este mismo caso, ya ha sido imputado y vinculado a proceso, Ramón M. C.

Asimismo, era buscado por el homicidio de Isidro C. B. y Leobardo C. C., ocurrido el día 26 de septiembre de ese mismo año, en la comunidad de Satevó, en donde el hoy detenido y otros hombres, los lesionaron con armas blancas, causándoles la muerte.

Tras su detención durante la madrugada de este jueves 14 de marzo, el imputado fue puesto a disposición de los Jueces de Control que lo requerían para llevarlo a las audiencias en las que el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur le formulará las imputaciones correspondientes.