Despiden a Corral con rojo en violencia contra mujeres

Chihuahua— Con números en rojo en violencia contra la mujer, es como Javier Corral dejará al estado al terminar su administración. Diversos organismos evidenciaron ayer con cifras el maltrato hacia las mujeres en la entidad durante el evento de la Declaración de la Alerta de Género.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) exhibió que de enero a junio de este año Chihua-hua se colocó como el tercer estado del país con más homicidios dolosos de mujeres y el segundo con la tasa más alta por el delito de violación.

Ante este panorama, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Sámano, hizo entrega al Gobierno del Estado de la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres para aplicarse en los municipios de Juárez, Chihuahua, Parral, Cuauhtémoc y Guadalupe y Calvo por los altos índices de violencia en los últimos años.

La declaratoria consiste en una lista de recomendaciones tanto al Estado como a los municipios involucrados con el fin de que puedan reducir los índices de feminicidios y de violencia hacia las niñas y mujeres.

Entre los indicadores que se dieron a conocer por parte de las autoridades federales que participaron en el evento destaca que Chihuahua ocupa el sexto lugar nacional en materia de feminicidios, además de que en los últimos diez años en los cinco municipios en donde se emite la Alerta de Género han asesinado a más de 2 mil 400 mujeres.

En el documento se especifica la competencia de los tres niveles de gobierno y los tres poderes, además de que para cada uno de los cinco municipios involucrados se hizo un análisis profundo y se elaboró una serie de propuestas de los contextos territoriales.

Las recomendaciones, de acuerdo con Arely López Téllez, directora general de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), establecen con mucha claridad las coordinaciones entre los tres niveles de gobierno, así como la participación de los organismos internacionales.

De igual manera se restablecen sugerencias como garantizar el presupuesto adecuado para que las capacidades institucionales sean las suficientes con los puntos recomendados.

Expresó que los municipios pueden aprovechar para poner en práctica estas acciones con las aportaciones que se les otorgan por medio de los recursos de los ramos 28 y 33. “También se establece como recomendación, el fortalecer las capacidades del Instituto de las Mujeres, para facilitar su función en materia de política estatal en favor de las acciones”.

Otro de los puntos que se abordan en la recomendación es actualizar el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno en los cinco municipios, incorporando a éste la perspectiva de género, así como el garantizar la participación de la sociedad civil organizada en una vida libre de violencia a las niñas y mujeres.

Sandra Bustillos Durán, una de las integrantes del grupo multidisciplinario que elaboró dicho documento, expresó que las recomendaciones que se emitieron, además de ser una gran responsabilidad, se obtuvieron al retomar trabajos de colectivos fuertes y experimentados, por lo que no inventaron nada.

“La alerta no podía ser igual que para otros estados porque Chihuahua tiene dos décadas de recomendaciones nacionales e internacionales para los derechos de las mujeres. Ante esto, el Estado ha respondido y ha tenido logros importantes, pero no han sido suficientes pues la violencia no se ha detenido, sino que ha continuado con crecimiento”, dijo.

En el presídium estuvieron también Emma Saldaña Lobera, directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres; Fabiola Alanís Sámano, titular de la Conavim; Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob; Belén Sanz Luque, representante de la ONU Mujeres México, y Anabel López Sánchez, directora general para la Promoción de una Vida Libre de Violencia e Impulso a la Participación Política.

También Blanca Gámez Gutiérrez en representación del Congreso, así como el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, y el fiscal general César Peniche Espejel.

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su trámite para emitirla o concederla lo describe el reglamento de dicha ley.

Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado, por parte de individuos o de la propia comunidad.

En resumen, el documento de casi 300 páginas habla de la falta de coordinación entre entes públicos de todos los niveles para atender la violencia, información incompleta y dispar entre instituciones, desconocimiento y falta de acceso a la justicia, carencia de procesos institucionalizados, falta de personal especializado y una creciente polarización en las posiciones sociales y también de las autoridades frente a los derechos humanos de las mujeres.

Prevención de los feminicidios empieza desde el hogar: Encinas

Encinas comentó que la prevención de los feminicidios y de la violencia en contra de las mujeres empieza desde la familia, citando como ejemplo que el 75 por ciento de las agresiones o violaciones sexuales en contra de mujeres, en específico a niñas menores de 14 años, se dan en los hogares.

Comentó que dicho documento es el resultado de un trabajo en conjunto entre organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, con el fin de erradicar la violencia hacia la mujer. “Esta declaratoria debemos verla como un paso muy importante del Estado mexicano, para primero reconocer la existencia y la crueldad de este problema de violencia, pero también para dar pasos firmes en su resolución”, dijo.

Encinas comentó que la alerta por sí misma no resuelve el problema, ya que establece políticas y lineamientos de acciones que toda la sociedad debe encarar, pero muchas de estas tareas no son solamente obligación del Estado mexicano, sino que es responsabilidad de la sociedad el aplicarlas.

“Hoy tenemos lamentablemente un componente distinto en la violencia que encaran las mujeres y las niñas en Chihuahua y en el país, porque lamentablemente más del 65 por ciento de la violencia de que están siendo objeto las mujeres y las niñas se da dentro de sus propios hogares y están vinculados a gente que tuvo una relación de parentesco o una amistad”, comentó.

Precisó que de las más de 130 mil carpetas que están abiertas por violencia familiar el 75 por ciento está relacionado con niñas y menores de 15 años, por lo cual los hogares se están convirtiendo en un lugar inseguro.

Chihuahua, tercer lugar con más homicidios dolosos de mujeres

Fabiola Alanís Sámano, titular de la Conavim, dijo que de enero a junio de este año Chihuahua se colocó como el tercer estado del país con más homicidios dolosos de mujeres y como el segundo con la tasa más alta por el delito de violación.

En lo que va del 2021 Chihuahua es el estado del que más se recibieron llamadas de emergencia al 911 en todo el país por casos de violencia contra mujeres, muchos de ellos relacionados con abuso sexual, hostigamiento sexual y violación.

Previo a su participación, se decretó un minuto de silencio por todos los feminicidios que se han dado en Chihuahua en los últimos años, entre ellos el de Marisela Escobedo.

Comentó que además de retomar diversas acciones para erradicar y prevenir la violencia hacia las mujeres y niñas, revelaba datos como los arriba presentados. Hizo mención que se pudo establecer el perfil de las víctimas a lo largo de dicho estudio, revelando que éstas eran mujeres jóvenes, de bajos recursos, de tez morena, mestizas y casi siempre trabajadoras de las maquiladoras. Otro de los datos presentados por la directora del Conavim fue que siete de cada diez mujeres y niñas en el estado han sido víctimas de algún tipo de violencia física, sexual, económica, patrimonial, psicológica o laboral, lo cual se ha dado principalmente al interior del hogar, comentó.

Otro dato que aportó fue que en la primera mitad del 2021 Chihuahua es el estado que más llamadas de emergencia ha recibido al 911 por agresiones violentas o sexuales en contra de mujeres o niñas.