Chihuahua.— El Gobierno del Estado no aplicará la ‘Ley Seca’ en el marco de las votaciones que serán realizadas el domingo para definir si se aplica la revocación de mandato del presidente de la República. Según explicó el secretario general de Gobierno, César Jáuregui, aplicar esta medida es opcional para las entidades.

Explicó que se trata de una determinación que corresponde a los gobiernos estatales y aunque en algunas entidades federativas sí habrá ‘Ley Seca’, el Gobierno de Chihuahua determinó que no será aplicada. Mencionó que no se ha visto que la aplicación o no de la ley seca influya en el desarrollo de los comicios.

El domingo la consulta de revocación de mandato, el Instituto Estatal Electoral organizará la instalación de mil 748 casillas básicas y 9 especiales a lo largo de la entidad.

El Instituto Nacional Electoral (INE) que son 125 personas en la entidad que presentaron solicitud para acreditarse como observadores electorales, entre las que 60 fueron aprobadas por los Consejos Local y Distritales del INE.

Tan sólo en Ciudad Juárez, de acuerdo con el organismo, se instalarán más de mil 700 casillas, lo que deja ver que será un porcentaje muy bajo el que tendrá la presencia de estos observadores.