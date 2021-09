‘Desaparece’ el director de AEI

El director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, no fue localizado ayer ni siquiera por sus superiores, el fiscal general César Augusto Peniche y el gobernador Javier Corral, luego de un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) que buscaba ejecutarle una orden de aprehensión.

La versión del operativo federal contra Serrano fue confirmada por el secretario de Seguridad Pública Estatal, Emilio García Ruiz, quien explicó que el jefe de la AEI y otros integrantes de la extinta Policía Federal eran señalados en un proceso penal.

“Sí hubo un operativo, es lo que sé. No he tenido contacto con él este día”, dijo García Ruiz, quien refirió que otros exagentes federales también eran parte de la misma causa que sigue la FGR, por hechos ocurridos en 2015.

De acuerdo con información extraoficial de la FGR, son más de 40 agentes de la extinta Policía Federal los que se encuentran sujetos a investigación, a raíz de un enfrentamiento registrado en el rancho El Sol de Tanhuato, Michoacán, el 23 de mayo de 2015.

Un documento de la instancia investigadora federal enlista a los presuntos implicados en esos hechos, cuyas víctimas habrían sido civiles armados supuestamente pertenecientes al Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Según información publicada en medios de comunicación nacionales, los agentes federales se enfrentaron en aquella fecha con un grupo de hombres armados en el rancho El Sol. Una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos arrojó que hubo ejecuciones extrajudiciales en el lugar, en las que habrían participado los oficiales.

El saldo del enfrentamiento fue de 42 supuestos agresores abatidos y un agente federal muerto, hecho que motivó las indagatorias debido a la cantidad de fallecidos en el lugar, sin que hubiera evidencia de que todos eran parte de un grupo criminal ni que todos hubieran agredido a los elementos de la Policía Federal.

Es a raíz de esa indagatoria que presumiblemente es buscado Serrano Escobedo, quien ayer no se presentó a sus oficinas de la Fiscalía General del Estado, de la que depende la AEI, ni contestó llamadas a su celular.

Tanto el fiscal general Peniche como Corral Jurado dijeron desconocer si el director de la agencia seguía presentándose a laborar.

Ambos funcionarios precisaron que Serrano estuvo presente el pasado lunes en la inauguración de las instalaciones de la Fiscalía de la Mujer en Ciudad Juárez.

“Ni siquiera sabíamos de que él estuviera sujeto a una investigación. En cinco años de administración nunca se nos informó nada, ni se nos dio algún requerimiento de información; no sólo eso, él fue varias veces confirmado por los sistemas de control de confianza del propio Gobierno federal, entonces, pues a mí sí me resultó sorpresiva esa información”, comentó el gobernador.

“Lo que no tengo es ninguna comunicación ni notificación oficial y he estado pidiéndole al fiscal si nosotros tenemos alguna notificación de algún juez o de la Procuraduría o la Fiscalía, pero no tenemos información oficial”, comentó.

Corral Jurado dijo que suponía que Serrano debía seguir trabajando ya que eran hechos que se venían indagando desde hace muchos años. Al cuestionarle sobre por qué se había permitido su ingreso primero a la Policía Estatal y luego a la AEI a una persona que estaba siendo investigada, el mandatario estatal refirió que no tenía conocimiento.

“No tengo yo ningún reporte del área administrativa en ese sentido (si sigue o no laborando como director de la AEI), pero vamos ahorita a verificar”, comentó Peniche Espejel.

Dijo que la investigación en contra de Álvaro Serrano por parte de la FGR podría afectar para que siguiera al frente de la AEI. “Desde luego, nada más que hasta el momento no tenemos nosotros una versión o requerimiento o notificación de carácter formal, ni tampoco informal, de las autoridades que pudieran estar requiriéndolo”, expresó.

“Por lo que se refiere a la Agencia Estatal de Investigación, en caso de que no se presente a laborar, pues se llevarán a cabo las acciones legales desde el punto de vista laboral y se procederá conforme a derecho”, declaró.

Peniche Espejel comentó que estarán realizando las consultas pertinentes, en específico con las autoridades de índole federal y añadió que se enteró del caso por las publicaciones realizadas en los medios de comunicación.

“Hay que recordar que él es personal activo tanto de la Policía Federal y es de la gente o de las personas que se transfirieron a la Guardia Nacional y que estaba con una licencia para poder colaborar con el estado de Chihuahua”, comentó.

“Cuando él ingresa a la Agencia Estatal de Investigación, de la revisión de los procesos que normalmente se realizan pues no había ningún impedimento para su contratación. Según entendemos que lo que se refiere en la nota, tendría que haber sido por algo que ocurrió en mérito de un enfrentamiento en Michoacán allá por el año 2015”, declaró.

El titular de la FGE comentó que de confirmarse esta información será un tema que se tendrá que enfrentar por parte de Serrano Escobedo ante los tribunales o ante la autoridad que lo pudiera estar requiriendo, pero que eso ya dependerá de la decisión que el indiciado deba tomar.

... y por la noche, la FGE da a conocer su relevo

Después de todas las versiones incompletas de Corral, Peniche y García Ruiz, ayer por la noche en un escueto comunicado oficial la Fiscalía General del Estado dio a conocer el relevo de Serrano Escobedo, sin explicar las razones y sin manejar su nombre completo.

“La Fiscalía General del Estado designó a Alberto García Ocaña como encargado del Despacho de la Agencia Estatal de Investigación, por lo que será responsable de coordinar y dirigir los trabajos de investigación y persecución de los delitos en la entidad”, aseguró la dependencia.

“García Ocaña cuenta con experiencia en la materia y actualmente se desempeñaba como coordinador regional de la AEI en la Zona Centro. En tanto, la persona que estuvo al frente de la corporación, Álvaro Cuauhtémoc S. E., a partir de hoy dejó de formar parte de la institución”, informó.

De esta forma, la dependencia estatal sólo confirmó que Serrano había dejado de ser titular de la AEI, sin dar explicaciones sobre las acusaciones que enfrenta.

Álvaro Serrano fue director operativo de la Comisión Estatal de Seguridad desde octubre de 2016 y hasta mayo de 2020. Fungió en ese cargo cuando el titular de la CES era Óscar Alberto Aparicio.

A la salida de Aparicio fue designado de forma provisional como comisionado estatal de Seguridad y luego fue nombrado director de la AEI.