Denuncian a elementos de vialidad por agresión

Chihuahua— Una joven mujer presentó una denuncia en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y en la Fiscalía General del Estado (FGE), contra agentes de vialidad tras ocasionarle lesiones en brazos y piernas cuando fue detenida por una infracción la madrugada del pasado domingo.

La joven, de quien se omiten sus datos a petición de la misma, presentó ayer ante la CEDH una queja contra dos agentes mujeres de vialidad, con número 066/2019, debido a que con empujones la metieron a la unidad identificada con el número 865, ocasionándole hematomas en piernas y brazos.

Asimismo, mencionó que se le inflamaron los brazos por el forcejeo de las agentes, agregando que en ningún momento se resistió al arresto, cuando los agentes argumentan en la infracción que se negó.

También se quejó de que no le hicieron examen toxicológico y además el aparato de medición de alcohol no arrojó resultado; sin embargo, le pusieron en la infracción que conducía en primer grado de alcohol.

La joven mujer dijo que no le permitieron pagar la infracción para retirarse, por lo que estuvo en las celdas por espacio de 6 horas, mencionó que otras personas detenidas si salían rápido cuando algún familiar cubría el costo de la multa. “Es una injusticia y hay negligencia en el actuar de los agentes de Vialidad, además no me dieron ticket ni algún documento que demuestre mi supuesto estado de ebriedad”, dijo la joven.

También presentó la denuncia ante la FGE, con número de oficio DII- 0566/2019, debido a las lesiones que le ocasionaron cuando fue abordada a la unidad de Vialidad 865, esto por dos agentes femeninos de la corporación.

Cabe señalar que los hechos ocurrieron a las 2:40 horas del domingo en el cruce de las calles Whashington y Mirador, cuando la joven fue detenida por traer las luces apagadas de su vehículo Suzuki Swift de color blanco, iba acompañada por dos personas más.

El elemento de vialidad la infraccionó por conducir con las luces apagadas, además de hacer caso omiso de las indicaciones del agente en el lugar del abordaje así como en las instalaciones, la afectada niega haber desobedecido las instrucciones.