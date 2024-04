Dejaron cuerpos a la vista de todos

Chihuahua, Chih.- Los cuerpos de ocho hombres acuchillados fueron dejados a un lado de la carretera Juárez -Chihuahua, a la altura del kilómetro 37, pasando la caseta Sacramento, apenas a unos kilómetros de un retén montado por la Guardia Nacional, Ejército, Policía Municipal y Estatal, y muy cerca de un balneario familiar.

Dichos cuerpos apilados, desnudos, y con heridas mortales realizadas con armas punzocortantes, fueron observados por miles de personas que circularon por el lugar, por estar a un par de metros del asfalto, condición en que permanecieron durante varias horas en esa transitada vialidad.

Junto a los cadáveres fue localizada una cartulina advirtiendo que “Chihuahua tiene dueño, entiéndalo”, y la frase “Iban para Magdalena, ahora van para donde sea...”, con alusión a la melodía “Sonora y sus ojos negros”. El fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza, dijo que no descartan la posibilidad de que sean migrantes; el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Jorge Armendáriz, confirmó que las heridas fueron provocadas con arma punzocortante y el hallazgo de una camioneta tipo Van totalmente calcinada, cerca del lugar.

Los cuerpos de ocho hombres sin vida fueron apilados y abandonados ayer sólo a pasos de la carpeta asfáltica, a la altura del kilómetro 37+600 de la carretera Chihuahua – Juárez, causando terror entre los pobladores y conductores que transitan diariamente por la zona.

Los cadáveres, con huellas de arma punzocortante, desnudos y atados con plástico yacían a la vista en uno de los tramos con más circulación en la ruta. Fueron localizados a tan sólo seis kilómetros del retén de seguridad que está antes de la caseta de peaje (en el sentido de norte a sur), y a sólo dos kilómetros de un balneario.

Sobre uno de los cadáveres fue dejado un mensaje que corresponde a una una estrofa de la canción de Miguel y Miguel: Sonora y sus ojos negros: "Iban para Magdalena ahora van para donde sea .... Chihuahua tiene dueño entiéndalo ¡bienvenidos!", estaba escrito en la cartulina clavada en uno de los cuerpos.

Horas más tarde, en el kilómetro 85, a 48 kilómetros más al norte de donde fueron encontrados los cuerpos, las autoridades ubicaron una camioneta tipo van completamente calcinada, cuya relación con el multihomicidio sigue bajo investigación, de acuerdo a lo señalado por el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Jorge Armendáriz.

En un recorrido realizado por El Diario, fue posible establecer que a poca distancia de donde fue localizada la unidad, está una sucursal de una cadena de ‘mini supers’, la cual tiene un flujo constante de clientes y es utilizada como punto de descanso de conductores de camiones de carga.

Mientras que en el lugar donde fueron localizados los muertos, aún quedaban rastros del trabajo realizado por el personal del Servicio Médico Forense (Semefo), como algunos guantes y trozos de la cinta amarilla, horas después de haber concluido el levantamiento de evidencias.

Además de que la distancia a la carretera hacía que los cuerpos fueran visibles para los conductores, en un radio de seis kilómetros existen varios puntos en los que hay personas de manera permanente, como el retén de seguridad en el kilómetro 31, en el que hay personal de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Municipal, además de una cámara de vigilancia fija y ayer estaban otras dos en unidades móviles.

En ese punto hay también dos gasolineras, expendios de bebidas, comercios y viviendas, además de la caseta de peaje, en la que hay personal de seguridad estatal apostado todos los días.

En el kilómetro 32, a cinco kilómetros del punto de los cuerpos, están las instalaciones de Diversplash, parque acuático que abrió sus puertas la semana pasada por temporada de calor; a unos cuantos cientos de metros está la Escuela Primera de la Comunidad de Ocampo, así como decenas de casas y pequeños negocios.

Por la parte norte del punto del hallazgo, a unos 400 metros hay un entronque hacia El Toro, así como un retorno en el que está un ‘mini súper’ y a dos kilómetros la caseta para las inspecciones fitosanitarias.

En lo que respecta a la identidad de las víctimas, hasta ayer no habían sido determinadas, ya que los cuerpos estaban prácticamente desnudos, lo que no arrojaba algún indicio para las autoridades, indicó Heliodoro Araiza, titular de la Fiscalía Zona Centro, quien informó que no había sido descartado que se tratara de un grupo de migrantes, pero tampoco contaban con los elementos para confirmar dicha posibilidad.

En lo que corresponde a la forma en que fueron asesinados, fue primero el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Jorge Armendáriz, quien dio a conocer que las ocho no recibieron disparos, sino que fueron privados de la vida con armas punzocortantes.

La zona norte del municipio ha sido escenario de hallazgos de esta clase recientemente, como el del viernes, cuando el cuerpo de una mujer fue localizado por ciudadanos que transitaban por la zona, por lo que dieron aviso de inmediato al número de emergencias 911 y elementos de la Policía Municipal entregaron la escena del crimen a Fiscalía General del Estado (FGE).

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 4.5 de la carretera libre a Ciudad Juárez en la zona conocida como las ‘curvas del perico’. La mujer quien vestía una blusa camuflada hasta la altura del pecho, un pantalón de mezclilla de color azul y tenis de color rosa, hasta el momento no se pudo determinar con exactitud las causas del deceso, ya que el estado de descomposición era avanzado.