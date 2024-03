Definen plan de seguridad IEE y SSPE

Chihuahua.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua sostuvieron una reunión para definir un plan de seguridad y empatar esfuerzos con el fin de lograr el desarrollo de una jornada electoral segura durante este 2024. Previamente tanto el titular de la SSPE como la presidenta del IEE manifestaron que no se han detectado focos rojos en el estado.

Según informaron ambas instancias la reunión tuvo lugar en las instalaciones del C7-IA de la ciudad de Chihuahua. Dicha reunión tuvo como objetivo el acordar acciones de coordinación entre las fuerzas de seguridad y las autoridades electorales, para garantizar de esta manera un ambiente seguro y propicio para el ejercicio democrático.

La seguridad en el traslado y resguardo de la documentación electoral fue uno de los principales puntos que se revisaron durante la reunión, así como la coordinación de videovigilancia y despliegue desde los subcentros en Camargo, Delicias, Parral, Cuauhtémoc, Chihuahua y Juárez, para monitorear en tiempo real el territorio estatal.

Esto forma parte del constante diálogo que mantienen autoridades previo a la jornada electoral. Durante esta semana Gilberto Loya se pronunció sobre el tema al señalar que no han detectado focos rojos y mantienen comunicación con el IEE para definir estas estrategias de seguridad:

“Hemos estado en comunicación permanente con autoridades electorales y no hemos detectado nada que amenace directamente la elección. Estamos preparando un plan de operaciones para que continúa así, para que no vaya a haber un altercado que ponga en riesgo la elección misma. Estamos trabajando en generar mayores condiciones de libertad, tranquilidad y seguridad para todas las personas. Esto previo a la elección y estamos trabajando en un plan de operaciones para el día de la elección y que no haya impedimento para que la gente salga a votar y también para posterior a la elección, para el traslado de paquetes electorales sobre todo de los puntos más remotos hacia las zonas urbanas, hacia las asambleas distritales”, expresó el secretario.

Con él coincidió la presidenta del IEE, Yanko Durán, quien dijo que si bien aún no detectan focos rojos están atentos a zonas como la Sierra de Chihuahua.