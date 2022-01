Debe ser procesado de inmediato: Valles

Chihuahua.— El empresario Otto Valles, quien denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al exgobernador Javier Corral por el delito de traición a la patria, señaló que debe ser procesado cuanto antes, ya que durante su gestión los chihua-huenses le concedieron el poder a un extranjero que no renunció a la nacionalidad norteamericana, a pesar de que éste engañó diciendo que sí lo había hecho.

“¿En dónde se cometen los delitos?, pues es muy simple, cuando él inscribió su acta americana en México. Él en automático está aceptando que nació en los Estados Unidos y es mexicano por sangre”, dijo.

“Pero la Constitución de aquel tiempo de 1992, cuando Corral empezaba con su carrera política e intentaba llegar al Congreso del Estado como diputado, no permitía a un nacido en el extranjero ocupar un cargo de elección popular, pero sí lo consideraba mexicano”, recordó.

“¿Cómo le hizo Corral para ser candidato de igual manera en 1997, si se mantenía esa limitación?, pues es una de las preguntas que no tienen respuesta”, dijo.

“La siguiente pregunta, se brinca hasta cuando quiso ser candidato a gobernador, porque la misma regla sigue aplicando; es decir, no ha renunciado a su nacionalidad americana para ser elegible como candidato a gobernador”, señaló.

“Lo que sucede con la nacionalidad de nacencia, es que no se puede renunciar, él no puede renunciar a su nacionalidad americana, pero no es un problema de las leyes mexicanas, por lo que en automático él no debió ser candidato”, explicó Otto Valles.

Sobre las “mañas” que utilizó Corral, a decir del empresario Otto Valles, éste utilizó dos actas de nacimiento distintas, donde cuenta además con dos CURP distintas, mismas que están actualmente vigentes.

“Corral tiene dos actas de nacimiento y las ha utilizado deliberadamente para sus objetivos políticos; aquí la gran pregunta es ¿cómo las autoridades electorales le permitieron violar flagrantemente disposiciones claras que están en la constitución y que no están sujetas a confusión o debate?”, citó Otto Valles.