Chihuahua.— “Estamos muy contentas, no cabe duda que a veces de lo malo puede surgir algo bueno y por eso hoy estamos aquí”, esas fueron las palabras que externó Mya Naomy, quien fue apuñalada 47 veces por su exnovio Érick D. B. C., en octubre del año pasado en Camargo.

Con una sonrisa, ella, su madre y su tío salieron del Congreso del Estado en donde ayer se hizo un llamado al Congreso de la Unión para modificar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y buscar que se incluya el feminicidio y la tentativa de feminicidio como parte del catálogo de delitos sancionables en menores de edad.

El pasado lunes 6 de febrero, Mya cumplió un año más de vida y en esta ocasión fue diferente, luego de sobrevivir a un ataque tan atroz y debatirse por más de diez días entre la vida y la muerte, hizo que esta fecha fuera aún más significativa para ella, su familia y sus amigos.

Su caso conmocionó no sólo al estado de Chihuahua, sino a todo el país y de esto surgieron además varios señalamientos en contra del juez Érick Estrada, quien dejó en libertad al presunto responsable por tratarse de un menor de edad.

Esto, debido a que sólo le formuló el delito de feminicidio en grado de tentativa, el cual según el artículo 145 párrafo séptimo de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, dispone que “para la tentativa punible no procederá la imposición de las medidas de sanción privativas de libertad”.

“Es nuestro deber como representantes de la población, realizar las adecuaciones legislativas que velen porque la procuración e impartición de justicia brinde protección y seguridad a las mujeres que lamentablemente han sido víctimas de la violencia por razones de género. No podemos permitir más impunidad”, aseguró la diputada Margarita Blackaller, del Partido Acción Nacional.

Sumado a esto, también se presentó una iniciativa con carácter de Acuerdo, a fin de exhortar al Poder Judicial del Estado para que capacite a las personas operadoras del Sistema de Justicia para Adolescentes, en materia de perspectiva de género.

El ataque hacia la víctima ocurrió en octubre, y la diputada detalló que en su momento, al percatarse de la falta grave del juzgador, la Fiscalía Zona Centro reclasificó el delito por lesiones agravadas y violencia familiar, para que en este sentido la prisión preventiva pudiera aplicarse.

Érick E. D. B. C., escapó de la justicia el pasado 31 de enero al enterarse que se le ejecutaría una orden de aprehensión por no presentarse a la audiencia de apelación, la cual se llevaría a cabo ese mismo día en Camargo; sin embargo, al enterarse de que sería detenido huyó y hasta el momento no se sabe su paradero.

Lo anterior, fue informado por el Tribunal Superior de Justicia y por la misma Mya Naomy, luego de que su madre fuera citada la noche del martes pasado en los juzgados para darle a conocer que el presunto responsable ya no se encontraba en su casa.

Luego de la fuga, varios colectivos feministas señalaron que las autoridades fueron las responsables de que él huyera ya que desde un inicio se dijo que las medidas cautelares impuestas por el juez Érick Estrada eran insuficientes y representaban un riesgo para la seguridad de la víctima, de su familia y de otras mujeres.

A través de un comunicado de prensa al que se unió la Asamblea Feminista del Estado de Chihuahua, el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, Eco Violeta, Corazones de Lilith, la Federación Mexicana de Universitarias Capítulo Chihuahua, Revolución Atena y las asociaciones civiles: No toda la Discapacidad es Visible y Danzarena A.C., se exigió justicia en el caso, además se hizo un señalamiento a la falta de perspectiva de género en el juicio.

En ese mismo sentido, representantes de las colectivas se reunieron con la presidenta magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Saldívar Soto y el Consejo del Instituto Chihuahuense de las Mujeres para solicitarle que se juzgue con perspectiva de género, pero no sólo en este caso sino en todos.

El titular de la fiscalía Zona Centro, Francisco Martínez Valles, informó que ya se solicitó una ficha a la Organización International de Policía Criminal (Interpol) para intentar dar con el paradero de Érick B., de 17 años, quien es el presunto responsable de apuñalar 47 veces a Mya.

La petición realizada a esta organización intergubernamental la cual cuenta con 194 países miembros, se hizo luego de que Érick (el agresor), huyera para evitar la prisión preventiva tras no acudir a la audiencia de apelación la cual se llevaría a cabo el martes pasado.

En ese mismo sentido, el fiscal refirió que el agresor será buscado en todo el país y que incluso, ya se realizó un cateo en el domicilio de este joven.

¿Qué fue lo qué pasó?

¿Cómo se sobrevive a 47 puñaladas? Esa fue la pregunta que se hizo Mya Naomy, quien fue atacada por su novio y pasó más de 10 días debatiéndose entre la vida y la muerte, sin poder comer ni beber nada debido a las heridas que Érick D. B. C., de 17 años le provocó en el cuello, tórax, cabeza, espalda, brazos y manos.

“Su intención era matarme; el doctor me dijo que tenía tres factores de muerte, uno por el pulmón que me perforó (ya que me podía dar un paro respiratorio), otro porque las lesiones en mi tráquea estaban a milímetros de la vena yugular y otra porque perdí mucha sangre”, dijo Mya Naomy en una entrevista que dio a El Diario de Chihuahua.

Mya le ganó la batalla a la muerte, pues pese al miedo y la angustia que sintió en ese momento ella actualmente se encuentra estable.

Luego de pasar por todo lo anterior, Mya fue dada de alta y se encuentra en su casa.

“Ya fui con la psicóloga y también con la psiquiatra; ya había sido víctima de violencia pues él sí me había gritado y golpeado, pero lamentablemente, aprendí a la mala y ahora sólo quiero que se haga justicia”.

Al cuestionarle qué les diría a las adolescentes y mujeres que viven en una relación de violencia o que han sido víctimas de cualquier abuso ella refirió: “cualquier empujón o cualquier grito es un foco rojo; si están pasando por algo así platíquenlo, cuéntenlo, grítenlo, porque esas personas no cambian”.

Luego de la sesión del Congreso, Mya, su mamá, su tío y la titular de Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichmujeres), Neyra Georgina Regalado Gutiérrez, sostuvieron una reunión privada con el fiscal general del Estado, César Jáuregui.

La propuesta...

• Incluir el feminicidio y la tentativa de feminicidio como parte del catálogo de delitos sancionables en menores de edad

• El fiscal general, César Jáuregui, sostuvo una reunión con la víctima, su madre y su tío