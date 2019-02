Chihuahua— A días de que el gobernador Javier Corral presente al Congreso su segundo informe oficial, la diputada de Encuentro Social, Marisela Sáenz, criticó que el mandatario se mantiene fuera de la entidad.

Al pedirle su opinión de la expectativa de ese informe, la legisladora expresó: "lo que se ve no se pregunta. El gobernador se mantiene fuera, no tenemos gobernador".

"Y eso piensa la ciudadanía, son las quejas que yo recibo. Corral es candil de la calle, oscuridad de su casa", añadió.

Tanto ella como la coordinadora del PRI, Rosy Gaytán, coincidieron en que la falta de obra pública y otras acciones demuestran un mal trabajo del mandatario, en funciones desde octubre del 2016.

"No salimos de marchas, de caravanas, y de ese tipo de eventos", condenó la priista.