Convivirán un año la nueva y vieja modalidad de marcación

Chihuahua— Durante un año convivirán las modalidades de marcación de sólo ocho dígitos para llamadas locales y nacionales, así como con el uso de los prefijos 01 de larga distancia y también el 044 y 045 para celulares, informó ayer Renato Flores Cartas, titular de Relaciones Públicas del Grupo Carso.

No obstante, reiteró la invitación para hacer las llamadas omitiendo los prefijos, así como actualizar de forma manual los que se tengan grabados en agendas digitales eliminando los referidos prefijos

Flores Cartas dijo que durante un tiempo los operadores de las diversas compañías ofrecerán mensajes a sus usuarios de que ya cambió la forma de enlazar llamadas y que ya no se deben usar los códigos 01, 044 ó 045.

El titular de Relaciones Públicas del Grupo Carso dijo que por ello también se debe actualizar de forma manual todos aquellos números de marcado rápido que se tengan guardados en el teléfono móvil o fijo.

Insistió en que a pesar de que se tendría un año de convivencia con las dos modalidades de hacer llamadas, lo recomendable es ajustarse a que ya no es necesario marcar los prefijos 01 de larga distancia o los 044 ó 045 para celulares, y acostumbrarse a marcar sólo los 10 dígitos en todo el país.

El directivo recordó que se tiene una campaña de seis meses fomentando esta adecuación y se reforzó más en los últimos 15 días.

Por ese motivo se percibe como un proceso natural de cambio para los usuarios del servicio telefónico, apuntó.

Finalmente dijo que la mayoría de la gente está siempre atenta a los avisos y no se perciben problemas significativos con la nueva forma de marcación.





Pasa desapercibida

La nueva marcación telefónica pasó desapercibida para muchos juarenses quienes manifestaron haber usado su teléfono de la manera acostumbrada.

Entrevistados en el exterior de un centro de atención telefónica ubicado en el Paseo Triunfo de la República y avenida López Mateos, los usuarios aseguran no haber tenido ningún inconveniente para marcar.

“No noté ningún cambio, tuve que volver a hacer la marcación de 044 porque estaba marcando a un celular, pero no, pues también entendí que nos van a dar un lapso de tiempo para adaptarnos a esos cambios”, comentó Silvia Méndez.

“No me di cuenta, he marcado puro número local”, mencionó Luis Suárez.

“No me confundí, porque pues de hecho marco puro número local, a las personas que les marcaba a larga distancia ya fallecieron así que no me efecta”, mencionó Antonio Herrera.