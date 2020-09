Confirman primer contagio por Covid de un niño en Camargo

Fotografía ilustrativa

Delicias— En entrevista, el presidente municipal de Camargo, Arturo Zubía Fernández, confirmó el primer contagio en el municipio de un menor de edad. Sin mayores detalles, toda vez que la Ley lo prohíbe, informó que oficialmente se registró un menor de 9 años de edad con contagio de Covid-19, el cual está aislado y con el tratamiento adecuado.

“Oficialmente es el primer contagio en menores de edad, lo preocupante es que no sabemos si se lo contagió su papá, su mamá, algún otro familiar u otro niño”, dijo.

Señaló que en Camargo los casos de Covid-19 van en aumento, “hemos dejado a un lado la capacidad de sorprendernos y la movilidad va en aumento como si estuviéramos en semáforo verde”.

Exhortó a la población a seguir las medidas de prevención necesarias, toda vez que por eso, no se permitió el cambio a semáforo amarillo, ya que por el total de habitantes y los contagios en Camargo, se quedó en naranja.

Al respecto el alcalde Arturo Zubía se dijo un poco desconcertado por este asunto pues, en sus propias palabras, "Ciudad Juárez pasó a semáforo amarillo y es la ciudad con más contagios en número y proporción. No sé si sea justo, pero lógico, por lo menos no. Pero solo la Secretaría de Salud, el Gobierno Federal y Estatal son los que pueden tener una explicación más amplia al respecto".

Por otro lado, el mandatario reconoció que en Camargo la movilidad que hay es como si hubiera semáforo verde, por ello, si el municipio no pudo cambiar es porque la estadística no ha favorecido eso.

"No me explico el cambio de semáforo en algunas ciudades, entiendo que en Camargo los casos van en aumento, pues ya suman poco más de 80, pero yo no conozco exactamente la tabla, la regla para hacer los cambios, pero no alcanzamos el color amarillo debido al aumento de contagios diarios", indicó el mandatario.

Finalmente reiteró el llamado a la ciudadanía para cuidarse y prevenir más contagios.