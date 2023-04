Chihuahua, con más suicidio infantil

Chihuahua, Chih.- De acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado (FGE), de enero del 2021 a marzo del 2023, un total de 95 niños, niñas y adolescentes tomaron la decisión de terminar con su vida; eso sin contar el caso más reciente ocurrido el día de ayer en Ciudad Cuauhtémoc en donde Marisol de 13 años (nombre ficticio por garantía de derechos) también se suicidó.

De esta cifra, Chihuahua encabeza la lista con 16 casos (once hombres y cinco mujeres), seguido de Ciudad Juárez con 15 (nueve hombres y seis mujeres) y Cuauhtémoc con ocho (seis hombres y dos mujeres), al igual que Balleza con tres personas del sexo masculino y cinco del sexo femenino.

PUBLICIDAD

A la lista se suman también los municipios de: Aldama (3), Bocoyna (4), Camargo (3), Cusihuiriachi (1), Delicias (4), Doctor Belisario Domínguez (1), Galeana (1), Guachochi (6), Guadalupe y Calvo (3), Guerrero (4), Hidalgo del Parral (3), Jiménez (3), Nuevo Casas Grandes (2), Ocampo (2), Riva Palacio (1), Santa Isabel (1), Saucillo (1) y Urique (3).

Ante estos casos, Joanna Martínez quien es psicóloga y quien cuenta con una especialidad en niñas, niños y adolescentes y otra en atención a las poblaciones especiales; refirió que, actualmente los menores de edad están muy expuestos a información, a las redes sociales y a los video juegos y que muchas veces sus infancias muchas no están acompañadas.

“Están muy solitos y al momento de estar expuestos a tanta información que hay en internet y en videojuegos, ellos y ellas empiezan a tener este tipo de ideas suicidas”, explicó la especialista.

En este mismo sentido, Joanna también señaló que las condiciones familiares, de divorcios, de violencia y de acoso escolar influyen en la falta de motivación en este sector de la población.

“Los niños sí cuentan cómo se sienten pero la adultez adultez minimiza mucho las emociones de los niños creyendo que por ser niños no pasa nada. En muchas ocasiones, consideran que no es nada malo y que es algo momentáneo; pero es justo en ese momento en el que los niños se dan cuenta de que de que sus emociones no importan como ellos quisieran que importaran”.

Según lo que refiere esta psicóloga, de ahí surge un sentimiento de tristeza que luego se vuelve en una desmotivación.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es definido como el acto deliberado de quitarse la vida. Su prevalencia y los métodos utilizados varían según los diferentes países.

Desde el punto de vista de la salud mental, los adolescentes poseen vulnerabilidades particulares por su etapa del desarrollo.

La adolescencia es una categoría construida socialmente utilizada para nombrar el período que va de la niñez a la adultez. Suele caracterizarse a este plazo de tiempo como una etapa de pleno desarrollo y grandes cambios; sin embargo, la adolescencia no es vivida de la misma manera por todas las personas, está determinada por factores sociales, económicos y culturales.

Según un informe de la OMS, “tener ocasionalmente pensamientos suicidas no es anormal. Estos son parte de un proceso normal de desarrollo en la infancia y adolescencia al tratar de elucidar los problemas existenciales cuando se trata de comprender el sentido de la vida y la muerte”.

El documento también explica que la mayoría de las personas que intentan suicidarse no busca exclusivamente la muerte, sino que desea dejar de sufrir. Esta premisa se complementa con la idea de que los niños de entre 8 y 11 años no tienen noción de que la muerte es para siempre y muchos adolescentes tampoco.

Por eso, pueden llegar a pensar que cuando estén muertos, las personas que los hicieron sufrir recapacitarán y dejarán de provocarles dolor cuando resuciten.

Según datos del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, existen señales y factores de riesgo que pueden anticipar un intento de suicidio, entre ellas se encuentran: problemas emocionales, miedos extremos, ansiedad, baja autoestima, culpa, consumo o abuso de sustancias como alcohol, tabaco y drogas ilegales.

La manera como puede ser identificado alguien que podría suicidarse es la disminución en la cantidad de amistades, aislamiento social, incluso de gente cercana, y sentimientos de falta de apoyo familiar o social.

Los problemas cognitivos como las conductas hiperactivas, de riesgo físico como practicar retos virales para provocarse daños, problemas de atención y concentración, así como descenso en el rendimiento académico, son otros factores.

En cuanto a la conducta alimentaria, puede notarse la anorexia (evitan la comida, la restringen o sólo comen cantidades muy pequeñas), bulimia (comportamientos para compensar el exceso de comida, como vómitos forzados, uso de laxantes o diuréticos, ayunos, ejercicio excesivo) o el trastorno por atracón (pierden el control sobre lo que comen).

Por otra parte, quienes sufrieron de algún maltrato físico, psicológico o emocional, o por la omisión de cuidados por parte de las personas cuidadoras, abandono, acoso escolar (bullying), ciberacoso o violencia sexual, también tienen posibilidades de desarrollar ideas suicidas.

También estar en un proceso de duelo por pérdidas de un familiar, mascota de compañía, divorcio de los padres, tener sentimientos de rechazo, problemas económicos en las familias o falta de empleo de la jefa o el jefe de familia.

Realizar búsquedas en Internet o en grupos de redes sociales sobre temáticas relacionadas al suicidio, además de haber realizado intentos de suicidio previos.

El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes refiere que estas señales o factores de riesgo serán diferentes en cada niña, niño o adolescente y que varían de acuerdo con la edad, el sexo y su contexto.

Cabe señalar que el mes de abril inició con el suicidio de una niña de trece años en Ciudad Cuauhtémoc y con este, sumarían ya 96 hechos de esta magnitud en tres años.