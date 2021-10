Casi 90% de población chihuahuense está vacunada vs Covid: Loera

Chihuahua.- Se realizó la invitación para acudir a la segunda dosis de Astra Zeneca para personas de 18 a 39 años y para registrar a niños de 12 a 17 años con alguna comorbilidad.

Con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, a partir de mañana en varios municipios, Chihuahua estará muy cerca de alcanzar el 90 por ciento de cobertura en la inmunización de su población con primeras y segundas dosis, por encima de lo que estimó la Organización Mundial de la Salud (OMS) para todo el mundo, anunció el delegado de Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera.

"El avance en la vacunación ha funcionado con mucho éxito por la gran responsabilidad de las y los chihuahuenses, que han sido comprensivos y han acompañado mucho la estrategia, vacunándose cuando les toca", expresó en conferencia de prensa celebrada esta mañana en la capital del estado.

Loera agradeció la participación del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud; del IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) -en el traslado y resguardo de las vacunas-, mientras que la delegación de la Secretaría de Bienestar participa con la logística, la programación y la operatividad.

El delegado destacó que la OMS proyectaba que para septiembre de este año, debía estar vacunada el 10 por ciento de la población mundial, pero Chihuahua no solo está al 90%, sino que es de los cinco estados del país con menor número de casos activos, con 726 al día de hoy.

Informó que el pasado sábado llegaron 199 mil 500 vacunas AstraZeneca que serán destinadas para segundas dosis a mayores de 18 años de edad. La mayor parte, 196 mil, serán para la ciudad de Chihuahua y el resto se distribuirán en Jiménez, Saucillo, Matamoros, Rosario, Temósachic y Guerrero (30 a 39 años), municipios que requieren menos cantidad del biológico.

"Es una buena noticia que a partir de mañana inicien las jornadas de vacunación, por abecedario, en diferentes locaciones", dijo.

La aplicación de la vacuna en la capital de Chihuahua, será en el Centro de Convenciones, el Tecnológico de Chihuahua II, el Estadio de Beisbol y el campus nuevo de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

El calendario es el siguiente:

Martes 12: Letra A (8 am a 11 am), B y C (11 am a 2 pm), D y E (2 pm a 6 pm).

Miércoles 13: Letra F (8 am a 11 am), G y H (11 am a 2 pm), I y J (2 pm a 6 pm).

Jueves 14: Letras K y L (8 am a 11 am), M (11 am a 2 pm), N y O (2 pm a 6 pm).

Viernes 15: Letra P (8 am a 11 am), Q y R (11 am a 2 pm), S y T (2 pm a 6 pm).

Sábado 16: Letras U y V (8 am a 11 am), W y X (11 am a 2 pm), Y, Z y rezagados de otras letras de días anteriores (2 pm a 6 pm).

Las personas deberán llevar su formato impreso de su alta en la página de internet www.mivacuna.salud.gob.mx, una identificación oficial, copia de la CURP y el comprobante de la primera dosis con AstraZeneca.

El delegado Juan Carlos Loera dio a conocer que antes del arribo de las dosis ya descritas, se habían aplicado 3 millones 158 mil 11 dosis, por lo que el acumulado será de 3 millones 357 mil 511.

LLAMADO A INSCRIBIR A MENORES DE 12 A 17 AÑOS DE EDAD

Por otro lado, el delegado Juan Carlos Loera pidió a los padres de familia inscribir a sus hijos menores de edad en la misma plataforma www.mivacuna.salud.gob.mx, para que en próximas fechas, reciban la vacuna.

Explicó que deben ser niñas, niños y adolescentes con alguna comorbilidad, con obesidad en tercer grado y/o embarazadas.

Adelantó que la vacunación se dará en 22 puntos del estado de Chihuahua, con horarios y fechas específicas por ser publicadas y la aplicación estará a cargo de las autoridades sanitarias en los Centros de Salud, donde los menores recibirán una revisión general pediátrica por parte del personal de Salud.

Acompañaron a Juan Carlos Loera en la conferencia de prensa, el subdelegado de Programas para el Desarrollo, Rafael Mata Márquez y el encargado de vacunación y logística, Benjamín Lara.