Ante la incertidumbre, la gente mantiene actividades

Chihuahua- La falta de una definición de las autoridades estatales sobre las medidas que se tomarán con el regreso al naranja en el semáforo de activación, motivó ayer que las personas salieran en las mismas condiciones al amarillo, mientras que en los espacios recreativos, como parques las personas acudieron con cubrebocas, pero sin que se apreciara una baja en la movilidad.

Ayer se pudo ver a personas que salieron al Centro de la ciudad, sin que se notara un cambio a pesar de que la federación desde el viernes anunció que este día la entidad regresaba al naranja.

Octavio García, quien labora en una empresa de mensajería, explicó que en su casa regresar al naranja podría representar más trabajo, debido a que las personas optan por no salir y piden sus compras a través de Internet.

Indicó que en su caso particular no siente un mayor riesgo, ya que desde hace meses debe cumplir con una seria de medidas preventivas, las cuales no han cambiado.

Un caso diferente es el de Alicia Espino, dueña de un pequeño negocio, quien explicó que por su edad si se siente en riesgo al saber que hay más contagios, además de que se aprecia en tener menores ventas, debido a que la ciudad pasa por una crisis en las que muchas personas han perdido sus ingresos.

Expuso que en su caso los restaurantes son parte de sus clientes y si regresan a tener menos actividad es probable que le compren menos.

Los lugares como la Ciudad Deportiva tuvo una importante afluencia de visitantes durante la tarde, mientras que el uso de cubrebocas está dividido entre los paseantes.