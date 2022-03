Ante denuncia de Duarte procede investigación objetiva: Jáuregui

Chihuahua, Chih.- El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) deberá actuar con imparcialidad y profesionalismo ante la denuncia presentada por el defensor del exgobernador César Duarte Jáquez, por la fabricación de pruebas en su contra durante el quinquenio de Javier Corral Jurado.

Juan Carlos Mendoza Luján, abogado de Duarte Jáquez, interpuso una querella contra e. ex Secretario de Hacienda Arturo Fuentes Velez, la ex directora jurídica, Abril Portillo de la Fuente, y otros funcionarios y ex funcionarios de dicha dependencia; así como el ex funcionario de la Función Pública y ahora magistrado, Daniel Gregorio Morales Luévano, por la probable comisión de los delitos de simulación de pruebas y falsedad ante las autoridad.

PUBLICIDAD

En este sentido, Jáuregui Moreno subrayó que la Fiscalía deberá indagar sin ningún tipo de prejuicio y bajo ninguna circunstancia aplicar justicia selectiva, pues debe actuar con claridad e igualdad sin importar quién presente las denuncias.

En cuanto a la posibilidad de que él presente alguna denuncia por los mismos hechos, el funcionario dijo que está conforme con haber exhibido públicamente la falsificación de declaraciones en su contra y en contra de la ahora gobernadora Maru Campos Galván.