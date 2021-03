Analiza magistrado si contrademanda al Estado

Chihuahua.- El magistrado Luis Villegas Montes comentó que está analizando si contrademandará o no al estado por la denuncia de carácter administrativa que interpuso Jorge Espinoza Cortés, consejero jurídico del estado en su contra, ante el consejo de la judicatura, en la cual pedían que se separara de su cargo.

“Necesito analizar bien cuando me la notifiquen, necesito ver si yo contrademando o no, porque lo que debería saber el consejero, es que yo soy comunicador y soy ciudadano, yo no he hecho ninguna afirmación de Javier Corral que no conste en algo público, yo jamás he ventilado algo secreto, algo privado”, refirió vía telefónica.

Ante estos señalamientos por parte de la consejería jurídica, comentó estar tranquilo y sin preocupaciones, pero que tampoco se quedaría callado o sentado ante dichos señalamientos.

Respecto al consejero jurídico, comentó que porque puede que sepa leerla constitución y la ley pero no las entienda, o que en un caso más grave sería muy tonto o muy ignorante, ya que el como magistrado de la séptima sala civil, jerárquicamente está más arriba que el consejo de la judicatura, por lo que no habría manera de que éste último órgano, decida si lo separa o no del cargo.