Alianzas se hacen antes, reprocha abanderada tricolor

El Diario de Juárez / Graciela Ortiz

Ciudad Juárez— Candidatos del PRI a distintos cargos de elección popular en Juárez manifestaron su descontento con la aspirante de su partido a la gubernatura, Graciela Ortiz, quien declinó a favor de Maru Campos, de la coalición PAN y PRD, y rechazaron sumarse al frente común contra Morena.

“Las alianzas se hacen desde antes y no como lo hicieron esta vez. La decisión de Graciela Ortiz no me representa”, expresó la abanderada por el partido tricolor al Distrito local 06, Aldonza González ayer en conferencia de prensa, acompañada de otros aspirantes como Adriana Fuentes, quien busca la alcaldía.

En dicho evento, se resaltó a Fuentes como la “líder que encabeza la lucha de trabajo para sacar adelante esta elección”.

“Con el favor de Dios, será nuestra candidata Adriana Fuentes quien nos defienda en el municipio. Saldremos y terminaremos esta campaña gustosos como la empezamos”, expresó Jaime Cano, presidente del Comité Directivo Municipal.

Los candidatos priistas afirmaron que la decisión de Ortiz es personal y ella sabe por quién vota.

Ante la pregunta de que si se unirán al frente común que se está fraguando contra la coalición Juntos Haremos Historia y su candidato a la gubernatura, Juan Carlos Loera de la Rosa, Fuentes señaló: la decisión de Ortiz fue de carácter personal, aunque no estamos de acuerdo con su decisión. “El liderazgo en este momento es de Adriana”, mencionó Cano.

Fuentes afirmó que una vez ganadora de la contienda, platicará con el gobernador electo, del partido que sea, para trabajar por Juárez.

Ya anteriormente, el martes de esta semana, en una reunión que se tuvo en Juárez con el líder estatal del PRI, Alejandro Domínguez, candidatos a diputados locales le reclamaron no haber estado en las mesas en las que se tomó la decisión de la declinación hacia Maru Campos.

