Adán Augusto es bienvenido, exigimos trato justo: Maru

Chihuahua, Chih.- Ante la visita que realizará mañana el secretario de Gobernación Adán Augusto López a Chihuahua, la Gobernadora Maru Campos manifestó que es bienvenido y que debe existir el respeto entre ambos niveles de gobierno.

La mandataria expuso que en Chihuahua existe "buen lid" con el gobierno federal y que, esperan el mismo trato de ellos hacia el Estado.

En este sentido, manifestó que es importante que si la federación no va a apoyar a Chihuahua con más recursos, pues que al menos ya no les quite, cómo ocurrió el pasado mes con el recorte en participaciones federales por 430 mdp.