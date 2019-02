Acusan terrorismo laboral en Congreso

Chihuahua— De 10 personas que colaboraban en el departamento de Comunicación Social del Congreso del Estado, ahora se mantienen únicamente 3 por un recorte de personal hecho recientemente.

Ello ha generado incertidumbre en otras áreas ante los despidos y liquidaciones, lo cual el priista Omar Bazán consideró que se trata de una estrategia de terrorismo laboral desde el PAN "y sus aliados".

En el caso especifico de Comunicación Social, información extraoficial indica que la mayoría de las personas despedidas fueron integradas en la actual legislatura.

El clima se dificultó cuando Morena quedó a cargo de la Secretaria de Asuntos Interinstitucionales, de la cual dependía ese departamento, y comenzó a haber algunos movimientos de personal.

Posteriormente, mediante reforma a la Ley Orgánica del Congreso, desapareció esa Secretaría y Comunicación Social pasó a la Secretaría de Administración, a cargo del panista Jorge Issa.

Éste aplicó el recorte de esa área en semanas recientes.

El diputado Omar Bazán, también dirigente estatal del PRI, emitió hoy un comunicado y aseguró que los despidos van en contra de personas no afines a Acción Nacional.

Exigimos que cese la oleada de despidos y se actúe con justicia respetando los derechos laborales de los afectados, señaló.

Dijo que la bancada del PRI no riñe con la austeridad y la semana pasada redujo personal y planteó la disminución salarial para todo el Poder Legislativo, "hablamos de recursos que deben ser regresados al erario para beneficio de la sociedad que no ha visto obras ni servicios, y no para que la bancada panista disponga de ellos como caja chica con fines políticos", destacó el priista.