Acusan Cruz y Maru persecución de Corral

Chihuahua— La alcaldesa panista María Eugenia Campos Galván y el senador morenista Cruz Pérez Cuéllar acusaron al gobernador Javier Corral de perseguirlos judicialmente con fines políticos, dado que las causas penales en contra de ambos no avanzaron desde 2016 y es ahora, al arrancar el proceso electoral por la gubernatura, cuando las reactiva.

Tras el anuncio del fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, de que ha demandado el desafuero de Pérez Cuéllar para procesarlo penalmente, el senador manifestó que en Chihuahua se vive “una justicia corrupta y selectiva”, ya que el actual mandatario ordena investigar y aprehender a quien él selecciona.

La solicitud de desafuero con número de oficio FGE-UPE-BAAB-230/202 fue presentada ayer por la Fiscalía General del Estado de Chihua-hua ante el Congreso de la Unión.

Pérez Cuéllar recalcó que Corral Jurado se acuerda de él cada vez que hay elecciones constitucionales o encuestas para definir candidatos, así como sucedió hace tres años, pero la autoridad estatal no hizo nada porque no había delito qué perseguir.

“Ahora tendré la oportunidad de conocer la carpeta de investigación, ya que hace poco más de tres meses había solicitado el amparo de la justicia federal para conocerla, sin embargo, en dicha ocasión dijeron que no existía”, manifestó. “Evidentemente el tema fue armado al vapor, con fines de perjudicarme electoralmente y descarrilarme”.

“Esto queda claro”, aseveró, “con las denuncias que se han presentado contra funcionarios del actual Gobierno del Estado, las cuales duermen el sueño de los justos, a pesar de que se tienen pruebas contra los involucrados”.

Agregó que el gobernador tiene miedo por el fracaso de su mandato, ya que Chihuahua está en su peor momento en materia de salud, seguridad, educación, además de tener altos índices de corrupción, por lo cual teme que al término de su gestión vaya a pagar sus abusos.

Desde julio pasado el gobernador Javier Corral aseguró que el legislador es uno de los principales beneficiarios de la nómina secreta que mantenía el exgobernador César Duarte.

Incluso en 2017, durante la audiencia de vinculación o no a proceso en contra de Jaime Fong Ríos por el desvío de 15 millones de pesos del erario estatal entre 2015 y 2016, se reveló que el recurso se usó para la campaña del entonces excandidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Pérez Cuéllar.

El integrante de la Cámara Alta recalcó que Corral no pondrá al próximo gobernador para protegerlo, porque éste será designado por los chihuahuenses, argumentando que se le subió el poder al jefe del Ejecutivo estatal.

Asimismo, responsabilizó al mandatario por lo que le pueda pasar a su familia y colaboradores, ya que lo cataloga como una persona enferma y perseguidor político en contra de quienes no comulgan con él.

Por otra parte, señaló que el próximo sábado se registrará como aspirante a la gubernatura de Chihuahua por Morena, convocatoria que no requiere licencia de la senaduría, por lo cual esta solicitud de desafuero no se lo impedirá.

La alcaldesa María Eugenia Campos dijo que el aparato estatal a cargo de Javier Corral encabeza una “industria de la difamación”.

“Maru” se refirió a una carta que el gobernador envió al presidente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, documento que luego filtró y en el cual se presentan “acusaciones sin elementos” en contra de la alcaldesa.

“Se evidencia la violación al debido proceso y de nuevo se presentan acusaciones que en su momento quedaron saldadas”, afirmó Campos Galván.

Aseveró que en el texto de Corral a Cortés se pone en tela de juicio su participación en las votaciones de diversos temas durante su paso como legisladora con la supuesta intención de favorecer al gobierno de César Duarte, lo cual, dijo, es falso y puede comprobarse al ver el registro histórico en el Congreso del Estado, donde se asienta el voto de cada legislador y en su caso siempre fue en contra de decisiones de la anterior administración estatal en materia de deuda y en la revisión de las cuentas públicas.

La alcaldesa pidió que los ciudadanos accedan a los diarios de los debates para comprobar su voto siempre en contra de los temas que presentaban irregularidades en el sexenio pasado, con esa simple búsqueda, consideró, puede verse que son falsos los señalamientos de Corral Jurado.

“Mi labor es un libro abierto, así como lo es mi patrimonio”, dijo.

Externó que hoy en día está trabajando en lo que le importa a los chihuahuenses, atendiendo a la ciudadanía en diversos frentes como entregas de apoyos ante la pandemia y el fortalecimiento de la seguridad y del tema económico, entre otros.

Dejó entrever que coincidentemente con el inicio del período electoral, se han estado dando a conocer versiones sobre la supuesta comisión de un delito, que nunca se acreditó y que se ha reciclado desde el año 2016.

Para finalizar, se dijo confiada en que los jueces deliberen en favor de la verdad y que “todo se aclarará”.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, pidió al gobernador Javier Corral respetar el principio constitucional de presunción de inocencia y el debido proceso, “para lo cual es necesario evitar las descalificaciones si no hay una resolución judicial de por medio”.

Lo anterior fue a través de una carta enviada por Cortés Mendoza –de la cual El Diario obtuvo una copia– a Corral, en respuesta a una misiva del mandatario estatal que ayer pudo conocerse en redes sociales, filtrada por personal de Gobierno del Estado.

En dicha carta el gobernador reitera acusaciones contra Campos Galván y además involucra a su secretario municipal, César Jáuregui.

Al referirse a esos casos de panistas, el dirigente del PAN respondió pidiéndole a Corral apegarse a las leyes.

“Al igual que tú, y ante los señalamientos de compañeros de partido, tengo una responsabilidad ética, política y jurídica, que es la de siempre respetar la presunción de inocencia, evitando descalificar si no hay una resolución judicial de por medio, pero a la vez, con la misma convicción, alentando a que se deslinden responsabilidades y se haga justicia cuando se tienen pruebas suficientes de una ilegalidad”, escribió el líder nacional panista.

El dirigente señaló además que Campos y Jáuregui han negado categóricamente las acusaciones.

“No desestimo los comentarios que desde hace más de un año me has hecho, por eso te he comentado que de existir elementos suficientes de prueba se procediera conforme a derecho”, señaló Cortés Mendoza.