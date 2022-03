Acusa exalcalde Garfio a Corral de persecución política

Chihuahua, Chih.- El ex alcalde Javier Garfio declaró en conferencia de prensa que hubo una cortina de humo en la pasada administración de Javier Corral para detenerlo y exhibirlo como trofeo político.

Recordó que fue capturado el 27 de marzo de 2017, días después del crimen de la periodista Miroslava Breach y dónde fue exhibido y sujeto al escarnio.

"Cuando fui detenido me anduvieron paseando por varias calles y no sabían que hacer conmigo hasta que me llevaron al C-4. me trataron como un vil delincuente.

La acusación que se me hizo fue por la Coesvi, donde supuestamente yo participé como vocal pero se refirió una asamblea que no existío", dijo.

Agregó que su firma si aparece en los documentos de la venta de 16 terrenos en el ejido Labor de Terrazas, pero no supo cómo llegó ahí pues firmaba muchos documentos.

Agregó que el 17 de mayo de 2017 lo fue a visitar un licenciado al Cereso de Aquiles Serdán, en donde le dijo que había otra investigación.

"Me dijo que como era muy amigo del ex Gobernador (suc) tienes que atestiguar todos los delitos que hay en su contra, a lo que le dije que no sabía y me dijeron que tenía que decirlo. Si me negaba me dijeron que iba a permanecer en prisión en lo que duraba el gobierno de Javier Corral", expresó Garfio.