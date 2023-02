Absuelve Morena a Adriana Terrazas por denuncias de sus compañeros

Chihuahua.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, rechazó los procedimientos sancionadores que promovieron los diputados de la bancada morenista en contra de la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas, por aceptar ser propuesta por el PAN, PRI, y MC para encabezar al Poder Legislativo.

El procedimiento sancionador especial se registró con el expediente CNHJ-CHIH-029/2023 y refiere presuntas conductas contrarias a la normatividad interna de este Partido Político, los firman la diputada Leticia Ortega Máynez y “otros”.

PUBLICIDAD

“Aprovecho para decirles a mis compañeros que se metan a la página del partido, en donde ellos interpusieron una denuncia contra su servidora por ser presidenta del Congreso del Estado, metieron una denuncia por votar como yo considero votar los asuntos que son importantes y trascendentes para el estado, y ahí les dicen que no hay lugar y que no tiene ningún sentido lo que ellos hacen, rechazan su denuncia, no procede”, declaró Terrazas Porras.

La presidenta del Legislativo, absuelta por el órgano de su partido, dijo que continuará haciendo política con Movimiento Ciudadano, con el PAN, con el PRI y con el propio Morena.

“Porque eso es hacer política, soy política de toda mi vida, soy diputada, y esa es una de las facultades que tengo primero, como ser humano y yo creo que por eso soy presidenta del Congreso, porque soy una persona de consensos.

El documento que se publicó en la página oficial de Morena refiere, respecto a los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre disciplina dentro de los grupos parlamentarios, que “el órgano jurisdiccional partidista no tiene competencia para sustanciar los asuntos que le sean planteados relativos a legisladores de cualquier ámbito”.

Se detalla que este criterio se aplicará aun siendo militantes, afiliados y emanados de algún partido político nacional, dado que dicha Sala considera que los legisladores gozan de una protección especial en el desarrollo de sus funciones legislativas, en las cuáles no tiene jurisdicción esta Comisión.

clozano@diarioch.com.mx