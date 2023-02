Asignó la FGE corralista 1.6 mmdp a 4 empresas

Chihuahua.– La Fiscalía General del Estado (FGE) durante la administración del exgobernador Javier Corral privilegió a cuatro empresas con adjudicaciones por mil 610 millones de pesos, el 73 por ciento de las compras totales, de acuerdo con un análisis de la base de datos existente en la página oficial del Gobierno del Estado.

Las empresas beneficiadas fueron Alimentos con Idea S. A. de C. V., con un monto contratado de $735 millones 522 mil 609 pesos (alimentación en Ceresos); Casanova Vallejo S. A. de C. V., por 489 millones 821 mil 893 pesos (renta de vehículos); Lumo Financiera del Centro S. A. de C.V.S.O.F.O.M. E.N.R., por 281 millones 802 mil 153 pesos (equipo de transporte); y la empresa Excel Distribuidora S. de R.L. por 103 millones 630 mil 862 pesos (arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo).

En el caso de la empresa Alimentos con Idea S. A. de C. V., recibió siete contratos en total, todos por adjudicación directa; la empresa Casanova Vallejo S. A. de C. V., tres contratos (uno por 7 mdp, otro por 51 mdp y uno más por 430 mdp), todos por adjudicación directa; Lumo Financiera del Centro S. A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R., un contrato por licitación pública; y Excel Distribuidora S. de R.L., por licitación pública.

Otras empresas contratadas, por menores montos, son Cosmocolor S. A. de C. V., por 66 millones 147 mil pesos; Multillantas Chávez S. A. de C. V., por 36 millones 516 mil pesos; Novitech S. A. de C. V., por 32 millones 349 mil pesos, y Servicios Administrativos Erana S. A. de C. V., por 21 millones 826 mil pesos.

En cuanto a las personas físicas, 13 proveedores acumularon contratos por 64 millones de pesos, cinco de los cuales acapararon 47 millones de pesos.

Por adjudicación directa fueron entregados 532 contratos; dos contratos por invitación a cuando menos tres proveedores y sólo 98 por licitación pública. El total de contratos asignados bajo los diversos métodos fueron 630.

Por rubro o concepto, destacan el arrendamiento, con 878 millones de pesos, y los servicios, por un monto de 23 millones.