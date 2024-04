Abandonan a otros 2 mil migrantes

Chihuahua— Un estimado de 2 mil personas migrantes, entre niños, niñas, mujeres y hombres, fueron abandonadas por personal de Ferrocarriles de México (Ferromex) en el ejido Nuevo Sacramento, ubicado al sur de la ciudad de Chihua-hua.

Alrededor del mediodía de ayer, a 31 grados centígrados (87.8 Fahrenheit) y bajo el sol de esta zona semidesértica, de pronto el tren fue detenido en la Estación Molinar, del Ejido Nuevo Sacramento, desconectaron la máquina y dejaron abandonados en el lugar a alrededor de 2 mil centroamericanos que buscan llegar a Ciudad Juárez.

Esta sería la tercera ocasión, al menos que se ha documentado, en que se aplica este tipo de acciones con el fin de que los migrantes no puedan seguir su camino.

Previamente, a principios del mes de noviembre del año pasado, sorprendió que en la zona de Mápula, al sur de la ciudad, un número similar de migrantes fue abandonado en despoblado, quienes al final decidieron dejar por su propio pie los vagones a pesar de llevar niños de meses y en brazos, pues no les quedó otra opción luego de tres días de estar en el lugar.

Casi dos meses después, el 23 de diciembre, se presentó otra vez este acontecimiento, pero en el Ejido Sacramento, en el que de nuevo fueron cientos los migrantes que se quedaron sin poder continuar su viaje a Juárez.

Ayer fueron alrededor de 2 mil personas, según estimaciones de los propios migrantes, quienes fueron abandonadas bajo el sol y luego de una jornada de espera de dos días sobre los vagones que no quisieron dejar y de los cuales no los pudieron bajar.

“Nosotros estuvimos dos días arriba de los vagones esperando para salir. Y es que siendo tantos no se meten ya con nosotros. No nos pudieron bajar, pero ahora mire, que nos dejan aquí lejos de todo. Tenemos hambre, hay niños muy pequeños, mujeres embarazadas, pero no tenemos ni comida ni agua”, denunció un migrante venezolano quien se identificó como Dickson.

Y es que aunque durante las primeras horas los migrantes tenían la esperanza de que el tren que hizo una parada en la Estación Molinar continuara su curso, no fue el caso y tras horas de espera se dieron cuenta que la máquina había sido desprendida.

Así lo corroboró El Diario y también que los vagones fueron separados para dejar espacio a un camino de terracería en esta zona. De igual manera las condiciones en que se encontraban los migrantes fueron calificadas por ellos como “inhumanas” en una acción en la que se busca cansarlos y coartar sus esfuerzos por llegar a Estados Unidos.

Son decenas los niños, algunos incluso con discapacidad, como es el caso de una niña venezolana con hidrocefalia que era cargada en los brazos de su madre para que no se quemara con el metal de los vagones que con el sol alcanza altas temperaturas.

Es por ello que los migrantes viajan en vagones al aire libre o en el techo de los mismos donde despliegan las casas de campaña, o simplemente pedazos de tela y cobijas para cubrirse del sol.

De igual forma en esta zona el aire también arrastraba nubes de polvo, por lo que las tolvaneras también son una problemática que enfrentan, pero que les preocupa por las condiciones de salud de los más chicos.

Tras cinco horas varados los migrantes buscaron algunas sombras debajo de los vagones y decidieron también pedir aventón a los vehículos que circulaban por la zona para buscar algún restaurante o tienda en la cual poder comprar agua, y algún que otro alimento.

Ante esta situación los migrantes demandaron a las autoridades de Migración, como los grupos Beta, apoyarlos con víveres, pues el hambre y la sed ya empezaban a ser una constante en este sitio.

Los migrantes se mostraron sorprendidos y condenaron que México ha sido el país cuya travesía se ha vuelto más difícil para llegar a Estados Unidos.

Recorriendo nueve países señalaron que sólo en México se les ha detenido, robado, amenazado, deportado, se les impide transitar libremente, usar todo tipo de transportes, y ahora esta situación en la que se les deja abandonados.

Por lo anterior, dijeron que es como sucedió con los 139 migrantes encontrados en un tráiler y que eran transportados a Ciudad Juárez, como mercancía. Son este tipo de acciones e impedimentos los que los empujan a buscar otro tipo de alternativas, como acercarse a los grupos del crimen organizado y polleros para que puedan llegar a Ciudad Juárez.

“Nosotros sólo vamos de paso, y no queremos arrimarnos a otras gentes que puedan ser peligrosas. Pero si ya en el tren no podemos seguir adelante, no nos queda mucha opción para nosotros”, enfatizaron.

Ayer, al momento que se desconectó el tren no hubo presencia de Guardia Nacional o del Instituto Nacional de Migración, simplemente el personal de Ferromex dejó ahí los vagones y se llevó la máquina.

Piden apoyo

Ante la situación que atraviesan, pidieron ayuda a los chihuahuenses para que les lleven agua potable, ropa y alimentos, ya que hay grupos de personas de todas las edades, así como bebés de 20 días de nacidos, algunos con señales de desnutrición.

Hasta el momento dicen no haber tenido ningún contacto con agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), ya que han sufrido golpes y extorsiones por parte de la autoridad.

Dijeron además, que elementos de Migración les exigen mil pesos para ayudarlos, pero al momento de no tener el dinero, los apartan y los dejan a la deriva, solamente apoyan a las personas que cumplen con la cuota.

Las personas en situación migratoria sólo exigen que los dejen continuar su trayecto hacia Estados Unidos, ya que es la única manera de salir de su país y poder buscar una mejor calidad de vida.