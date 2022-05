A partir del miércoles vacunación vs Covid de menores de 12 y 13 años

Chihuahua.- La Secretaría del Bienestar anunció que la vacunación contra Covid para la población de niños de 12 y 13 años de edad se llevará a cabo en la ciudad de Chihuahua a partir del miércoles 4 de mayo.

Se trata de la primera dosis que recibirá la población de este rango de edad en el municipio y se aplicará el biológico Pfizer.

Como en anteriores jornadas se estableció un orden de día y horario por apellidos por lo que el miércoles 4 de mayo se pide a los niños cuyos apellidos inicien con las letras A a la C acudir de 8 am a 10 am. De las letras D a la F en un horario de 10 am a 12 pm, mientras que las letras G a la I deberán acudir a partir de las 12 pm y hasta las 2pm.

El jueves 5 de mayor toca el turno a las letras J a la L, en horario de 8 am a 10 am, seguidas de las letras M a la O de 10am a 12 pm y de las Letras P a la R de 12 pm a 2 pm.

El viernes 6 de mayo deberán acudir quienes tengan apellidos que inicien con las letras S a la U, de 8am a 10am, así como de la V a la X de 10am a 12pm, y por último de la Y a la Z de 12pm a 2pm.

Las sedes habilitadas serán el Estado de Beisbol con acceso vehicular y peatonal, el Centro de Convenciones y la Plaza Sendero.

Cabe destacar que quienes hayan solicitado un amparo para la vacunación tendrán que acudir al estadio el día 5 de mayo, destacó la dependencia.

Asimismo los requisitos son formato de registro impreso, tener 12 años cumplidos sin excepciones, pues no se vacunará a quienes estén por cumplirlos. Presentar Curp del menor de edad, acta de nacimiento para identificar s sus padres, así como identificación oficial de padre, madre o tutor.