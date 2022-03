Yatra en su momento Óscar: 'Dos Oruguitas' esconde conmovedor significado

Associated Press | Sebastián Yatra Associated Press | Sebastián Yatra Associated Press | Sebastián Yatra

Ciudad de México— Uno de los cantantes que ha llamado la atención en esta entrega de los Premios Oscar es Sebastián Yatra. Éste es el significado de 'Dos Oruguitas' de Lin-Manuel Miranda e interpretada por Yatra. PUBLICIDAD Uno de los temas que más ha conmovido en Disney es 'Dos Oruguitas' de Lin-Manuel Miranda para la cinta 'Encanto', rompiéndonos el corazón y llenándonos de lágrimas, además, posicionándose como una de las más escuchadas de los últimos tiempos. Sebastián Yatra fue el encargado de interpretar el tema tanto en español como en inglés y no hay duda de que fue hecha para su voz, pues el colombiano hizo un gran trabajo, tanto que cada vez que la escuchamos no podemos evitar que se nos conmueva el corazón. Significado de 'Dos Oruguitas' De acuerdo con el autor, 'Dos Oruguitas' representa la primera composición que se hace en español para Disney, además reveló que el tema retomó la idea de dos orugas enamoradas para representar a los abuelos de Mirabel y el viaje que los lleva a descubrir el 'encanto' de su familia. La metáfora de las dos orugas enlazó muy bien con los abuelos, así como con la familia Madrigal que se aferraba a la veladora y a sus dones, por lo que el tema es una invitación a que aprendamos a dejar ir y reponernos de las pérdidas, asimismo, 'Dos Oruguitas' hace alusión al desplazamiento forzado que ha afectado a Colombia desde hace tantos años. Lin-Manuel escribió el tema en español porque considera que las palabras centrales se escuchan mucho más bonitas en ya mencionado idioma. Además, considera que Yatra tiene la voz perfecta para interpretarla y encajó a la perfección con la letra. "Dos oruguitas enamoradas paran el viento Mientras se abrazan con sentimiento". No hay duda de que 'Dos Oruguitas' se merece todos los premios del mundo porque, simplemente, es hermosa.