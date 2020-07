Volverá La Doña a casa

El valor histórico y sentimental que para Juan Gabriel tenía el ‘Retrato de María Félix’, pintado en 1949 por Diego Rivera, es incalculable. Por ello, Guillermo Pous Fernández, abogado y albacea de los bienes de Alberto Aguilera Valadez, e Iván Aguilera, hijo y heredero universal del autor, luchan por recuperar la obra que desde hace cuatro años se encuentra extraviada.

Guillermo Pous explica en entrevista para El Diario de Juárez que al fallecer ‘El Divo’ en 2016, a sus 66 años, la familia descubrió que la pieza valuada de manera informal entre cinco y siete millones de dólares se encontraba bajo resguardo del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien está acusado de peculado y huyó de la justicia mexicana en marzo de 2017.

“Presentamos una denuncia por robo en la Procuraduría de San Miguel de Allende”, asegura el abogado, quien además platica que la obra se localizaba desde 2008, aproximadamente, en una casa de descanso que Juan Gabriel tenía en Guanajuato.

Pieza itinerante

Antes de eso, el retrato estuvo en sus casas de Malibú, Las Vegas y, originalmente, en la residencia ubicada en la avenida 16 de Septiembre de Ciudad Juárez.

“Hicimos las investigaciones y supimos que el cuadro lo tenía el exgobernador Duarte y fue en ese momento en el que entramos en contacto con él, aún en el cargo, y le pedimos que lo devolviera. Se tuvo una reunión presencial con él en Cancún, incluso estuvo su esposa en esa cena, y después ya no hubo oportunidad de continuar con las conversaciones para que lo regresara porque fue cuando dejó el cargo, comenzó con esta serie de problemas legales y salió del país”, agrega Pous Fernández.

Ahora que Duarte fue aprehendido con fines de extradición en Miami, Florida, el apoderado de los Aguilera asegura que presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República para recuperar la pieza que María Félix le regaló a Juan Gabriel como prueba de su amistad en la década de los noventa. No es posible precisar la fecha exacta.

Monumento artístico con valor sentimental

“(La obra tiene) Un valor absolutamente sentimental y próximo. No solamente por quien estaba retratada, sino porque esa misma persona se lo había regalado, independientemente de quién era el autor de la obra”, expresa.

Según aclara el albacea, fue el propio cantante quien le pidió al exgobernador de Chihuahua que resguardara la obra, que tiene la declaratoria de Monumento Artístico, en 2016, ya que en la casa de San Miguel de Allende no existía “una seguridad para poder tener ahí el cuadro”.

“Es una casa desolada en donde solamente existía la persona que se encargaba del servicio de limpieza y la persona que se encargaba del mantenimiento del jardín. En esa casa solamente iba don Alberto en las temporadas cuando terminaba sus conciertos y se iba a componer o a descansar (…) Entonces es que se lo da al exgobernador Duarte para poderlo tener en resguardo en una mejor condición de seguridad y con miras nada más a que se lo devolviera”, relata.

Pous destaca que la denuncia se realizará una vez que se logre establecer una estrategia legal y que, tras el proceso en contra de quien resulte responsable, ya sea que se compruebe que Duarte tenía la obra o alguien más y él funja como testigo, se mandará el ‘Retrato de María Félix’ con un curador para conocer las condiciones de la pieza y restaurarla si fuese necesario.

Museo Juan Gabriel

“¿En dónde estaría exhibido si fuera el caso? Seguramente en el museo que se pretende abrir de Juan Gabriel. Podría ser en la propia casa de 16 de Septiembre (en Ciudad Juárez) o en alguna de las sedes itinerantes que se pretenden también tener”, asevera el abogado, quien es especialista en Derecho de Autor y Derechos Conexos vinculados con el arte, la comunicación, cultura, deportiva y entretenimiento. El año pasado el presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez, dio a conocer el proyecto de la instalación de un museo en la casa de Juan Gabriel en la avenida 16 de Septiembre con el consentimiento de Iván Aguilera, y mencionó que el Museo de Juan Gabriel era un deseo del artista en conjunto con la Asociación Aguilera. Después, en junio de 2019, durante un concierto que ofreció Aída Cuevas como tributo a ‘El Divo de Juárez’ para recaudar dinero para el proyecto y para el ‘Paseo de Juan Gabriel’, Guillermo Pous dijo a El Diario que no hay fecha para la inauguración del recinto porque “se tiene que habilitar (la casa) para que su realización sea posible”.

Por amor a María Félix

El ‘Retrato de María Félix’ fue producto tanto de la fascinación de Diego Rivera por la cultura popular, en especial por el cine, como del amor que el muralista sentía por la actriz sonorense, mejor conocida como ‘La Doña’.

Esta obra ha generado durante años diversos mitos con verdades a medias. Se sabe, por ejemplo, que Diego estaba enamorado de la actriz y por eso la retrató, pero a la actriz no le gustó porque la dejaba ver más desnuda de lo que le gustaba.

En entrevista con el periódico Excélsior, Juan Coronel Rivera, nieto del pintor y estudioso de su obra, contó que el verdadero amor de Rivera siempre fue María Félix. “Hacia 1945 ó 1950, todavía estaba viva Frida Kahlo, Diego –lo contaba María– llegaba a su casa de Polanco con ramos de flores y ella no lo quería recibir. Entonces, él se tiraba al piso y hacía berrinches afuera”.

“Y las cartas de amor de Diego a María son realmente conmovedoras, porque habla de un amor que no sentía por ninguna otra mujer. El amor a María era el amor, amor, ese que nos hace perdernos”, dijo.

El investigador dice que su abuelo originalmente quería pintar a María desnuda, pero ella se negó a posar así y le puso un vestido transparente “pero se le veían los pezones y el pubis. Y María confesó que un día, ya estando el cuadro en su casa de Polanco, lo retocó. Dice que les pidió a los pintores una brocha y ella de su mano le tapó el pubis y los pezones”.

Aunque actualmente se desconoce el paradero de la obra, de manera legal el ‘Retrato de María Félix’ no puede salir del país sin los trámites necesarios debido a la declaratoria con la que cuenta la pieza artística, es decir, todos los movimientos de compraventa deben de ser informados al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) de modo que no pueda sacarse sin permiso de México y su venta no puede derivar en su salida del país.

¿Verdad o mito?

El escritor y periodista Carlos Monsiváis dijo en 2008 que el doctor José Álvarez Amézquita contó que, durante un concierto íntimo en una casa en Coyoacán, Juan Gabriel le pidió al anfitrión que le vendiera el retrato de María Félix hecho por Diego Rivera, ya que supuestamente la actriz se lo había ‘malvendido’ a Amézquita porque no era de su agrado.

Según contó, José Álvarez le vendió el cuadro a ‘El Divo de Juárez’ por 15 millones de pesos. Sin embargo, no existe ninguna persona viva que pueda dar constancia de esa historia.

Otro de los supuestos mitos acerca del cuadro es que María Félix lo ‘intervino’ para cubrir la desnudez. El mismo Juan Coronel Rivera cuestionó en su momento esa versión.

“Son mitos de ella. La obra fue retocada, pero lo hizo alguien que sí sabía pintar, es un cuadro que está bien retocado. Yo lo vi, se lo pedimos a Juan Gabriel para una exposición y lo prestó; eso fue hace 20 ó 15 años”, declaró Coronel Rivera a El Universal en 2017.