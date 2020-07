Afirma Kanye West que ya no apoya a Donald Trump

CNN

Kanye West se quita la gorra de Trump.

Ésa es solo una de las revelaciones de una entrevista a Forbes realizada al rapero, magnate y político aspirante que fue publicada hoy miércoles.

West, quien ha sido ampliamente criticado por su apoyo al presidente Donald Trump, dijo que ha perdido la confianza en el comandante en jefe, publicó CNN.

"Me parece un gran desastre", dijo West. "No me gusta que se haya escondido en el búnker".

El rapero se refería a informes en junio de que Trump fue trasladado brevemente a un búnker subterráneo durante las protestas en la Casa Blanca por la injusticia racial y la brutalidad policial.

Los comentarios de West se producen después de que anunció que se postularía para presidente, a pesar de haber incumplido los plazos en varios estados para llegar a la boleta electoral.

Insistió a Forbes que su carrera no es un truco publicitario y dijo que no tenía problemas con la idea de que su carrera presidencial podría, potencialmente, quitarle votos al presunto candidato demócrata Joe Biden y ayudar en la reelección de Trump.

"No lo estoy negando, solo te lo dije", dijo West. "Decir que el voto afroamericano es demócrata es una forma de racismo y supremacía blanca".

"No estoy diciendo que Trump esté en mi camino, él puede ser parte de mi camino. ¿Y Joe Biden? Vamos, hombre, por favor", citó la publicación.

Una de las razones por las que la estrella cree que podrá ingresar a la boleta electoral, a pesar de los plazos que faltan para presentarla, es por el coronavirus, una enfermedad que, según él, contrajo en febrero.

"Escalofríos, temblar en la cama, tomar duchas calientes, mirar videos que me dicen lo que se supone que debo hacer para superarlo", dijo West sobre esa época.

No está claro si West alguna vez fue examinado para detectar el virus o los anticuerpos y dijo que está orando por una cura, aunque sospecha de una posible vacuna.

"Oramos. Oramos por la libertad", dijo West, quien el año pasado lanzó su álbum "Jesus Is King" y habló sobre su despertar espiritual. "Se trata de Dios. Tenemos que dejar de hacer cosas que enojan a Dios".