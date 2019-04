Vigente a 62 años de su partida

Ciudad de México– A 62 años de su muerte, hoy 15 de abril, el recuerdo de Pedro Infante, quien hizo cantar, reír y llorar con su talento y carisma en sus interpretaciones en la Época de Oro del cine mexicano, causa revuelo luego de que se anunció la producción de una película protagonizada por Omar Chaparro en una plataforma de streaming.

El actor y cantante, quien ganó la aceptación del público por sus cualidades de persona humilde, sencilla y llena de valores y nobles sentimientos no pensaba dedicarse a la actuación.

Sin embargo su vida cambió en 1939 cuando viajó a la Ciudad de México para participar en concursos de canto, de los que en la mayoría lo despidieron porque no lograba dominar los nervios, lo que le impedía lucir sus conocimientos musicales.

Ese mismo año Pedro apareció por primera ocasión en una película: “En un burro, tres baturros”, como extra; a partir de ahí participó en 61 producciones.

En 18 años de carrera Infante Cruz nunca hizo un personaje de villano en el cine, sin embargo, hizo reír y llorar al público con escenas como el enfrentamiento con Jorge Negrete en ‘Dos tipos de cuidado’ o la muerte del ‘Torito’ en ‘Ustedes los ricos’.

En su faceta de cantante grabó más de 340 temas entre los que destacan ‘Amorcito Corazón’, ‘Cien Años’, ‘Cartas a Eufemia’, ‘Yo no fui’, ‘Qué te ha dado esa mujer’ y ‘Por un amor’.

Apasionado de la aviación, acumuló casi tres mil horas de vuelo y fue precisamente un accidente a bordo de una aeronave que pilotaba lo que le costó la vida un 15 de abril de 1957.

A su muerte a los 39 años Pedro Infante se convirtió en leyenda, pues desde entonces su música y películas permanecen en el gusto de la sociedad mexicana.