Videoclip de Kate Bush supera barrera de vistas en YouTube

Archivo / Agencia Reforma | El videoclip de 'Running Up That Hill', the Kate Bush, superó los 100 millones de visitas en YouTube, tras su éxito en 'Stranger Things'

Ciudad de México.— Kate Bush sigue arrasando las listas de popularidad gracias a la inclusión de su icónico tema "Running Up That Hill" en la cuarta temporada de Stranger Things, de Netflix. Ahora, de acuerdo con medios como Billboard y Variety, el video oficial de la canción acaba de superar 100 millones de visitas en la plataforma YouTube. El clip, que fue subido en 2011 al canal oficial de Bush, acumulaba apenas unos 48 millones de visitas hasta el 25 de mayo de este año, poco antes del estreno de los nuevos episodios del show. En poco más de un mes, esa cantidad se duplicó gracias al uso de la melodía en escenas clave de la historia. Esto se suma a que, 37 años después de su lanzamiento original, el tema siga sorprendiendo por su inclusión en las listas de popularidad de todo el mundo. "Stranger Things es una gran serie, pensé que la canción llamaría la atención. Pero nunca imaginé que sería algo así", dijo Bush, sorprendida, durante una entrevista con BBC Radio 4 hace apenas unas semanas. "Es tan excitante. Pero es bastante impactante, ¿verdad? ¡Quiero decir, todo el mundo se ha vuelto loco!". "Running Up That Hill" fue el primer sencillo del álbum Hounds of Love, de Bush, en 1985. Su videoclip, considerado clásico, fue dirigido por David Garfath y cuenta con la participación del bailarín Michael Hervieu.