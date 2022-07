'Stranger Things 4' acumula mil millones de horas vistas

Ciudad de México.— La cuarta temporada de Stranger Things sigue coleccionando récords, y es que acaba de registrar otras 301.28 millones de horas vistas en todo el mundo, del 27 de junio al 3 de julio, gracias al Volumen 2 del show, que se lanzó el viernes pasado.

Según Netflix, el exitoso programa de terror y suspenso, en su cuarta temporada, lleva acumulados oficialmente mil 150 millones de horas vistas desde que se lanzaron sus primeros episodios, el 27 de mayo.

Los últimos dos capítulos de esta temporada se extienden por casi cuatro horas, lo que eleva el tiempo total del cuarto año del show a más de 13 horas.

De esta forma, Stranger Things una vez más ocupó el primer puesto en el Top 10 de Netflix esta semana tras ser destronada unos días por la tercera temporada de The Umbrella Academy, que fue relegada al segundo lugar con apenas 88 millones de horas vistas.

Por el lado de las películas, The Man from Toronto, Sing 2 y Love and Gelato fueron los principales contendientes de la semana. Hustle y Glamour Girls completaron el Top 5.

En las seis semanas desde que el Volumen 1 de Stranger Things 4 llegó a Netflix, el thriller se convirtió en la serie en inglés más vista de la plataforma. También es la temporada televisiva más rápida en haber logrado tal hazaña.