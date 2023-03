Video: Sufre 'Kun' Agüero arritmia cardiaca en pleno Live con Ibai Llanos

Ciudad de México.- Sergio "Kun" Agüero sufrió una arritmia cardiaca en una transmisión en vivo con Ibai Llanos en Twitch.

Durante siete segundos, el exfutbolista interrumpió la charla, se tocó a la altura del corazón, mientras el streamer le preguntaba si estaba bien. El argentino tardó todavía unos 15 segundos para explicar lo sucedido.

"Creo que me agarró una mini arritmia", dijo, sorprendido.

"¿Ahora mismo?", preguntó, visiblemente espantado, Ibai Llanos. ¿Quieres que vayamos al médico?".

"No, porque tengo un chip, y el famoso me va a detectar. Ve, ponés la aceleración del ritmo cardiaco y manda la señal, pero fue raro, ¡eh!... fue raro", respondió Agüero.

Sergio se retiró del futbol, apenas a los 33 años, debido a una arritmia ventricular que le hizo imposible mantenerse en el deporte de alto rendimiento.

Ibai Llanos insistió en llevarlo al médico, pero el "Kun" rechazó la sugerencia.

"¿Para qué? No, no pasa nada, ahora me va a decir, pero qué raro, viste que me quedé medio raro, ¿no? sentí algo como fuera de circuito", dijo.

Horas después, a través de sus redes sociales, Agüero tranquilizó a sus seguidores, en un video que ya suma más de 370 mil visualizaciones.

"Hola gente, por ahí ya muchos están preguntándome qué tal estoy, pero, nada, no se preocupen, fue una boludez, está todo bien, ya los médicos me dijeron que está todo bien y no hay ningún problema, así que quédense tranquilos que todavía sigo acá", comentó el ex futbolista y quien acompañó a la Selección de Argentina, como apoyo moral, durante la conquista del Mundial de Qatar.

¿CUÁL ES EL PADECIMIENTO DEL KUN"?

El 30 de octubre de 2021, el "Kun" sufrió una arritmia ventricular en pleno partido entre el Barcelona y el Alavés. El 15 de diciembre, anunció su retiro del futbol, a sus 33 años, y pese a que era una de las cartas fuertes de la Selección Argentina de cara al Mundial de Qatar.

"Es un momento muy duro, pero bueno, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes y pico", dijo.

El cardiólogo de Agüero, Roberto Peidró, explicó en Radio con Vos (Buenos Aires) el padecimiento del Kun. Una arritmia alude a un problema relacionado con la frecuencia o el ritmo del latido cardiaco, conocido como taquicardia cuando va demasiado rápido o bradicardia al ir en extremo lento.

"Cuando se le hacen los estudios se ve que tiene una pequeña cicatriz en una zona en el corazón. Esta cicatriz le genera un foco eléctrico que produce arritmias. Se estimula por sí mismo y comienza a tener palpitaciones porque el corazón empieza a ir más rápido. Como está en el ventrículo, es una arritmia ventricular", dijo el especialista al medio bonaerense.