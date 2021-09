Video: Maluma da 'manazo' a fan

Nueva York.- El cantante colombiano Maluma ha generado polémica por un video donde se ve cómo le da un manazo a un fan, quien no lo suelta mientras el reguetonero busca huir de un grupo de fanáticos.

Maluma se encontraba en la ciudad de Nueva York cuando un fan lo tomó por el brazo y lo jaló para poder tomarse una foto, a lo que el cantante respondió con un fuerte manazo.

El video que obtuvo miles de visualizaciones y replicas que defendieron al cantante o lo señalaron de soberbio, muestra claramente cómo un hombre con playera blanca toma con fuerza la muñeca de Maluma, mientras el guardaespaldas del artista toma el brazo del fan, sin embargo, éste no dudó en defenderse y lanzó un manotazo al brazo del hombre para salir huyendo hacia su camioneta.

Aunque el fan le grita en varias ocasiones Sorry, my friend (perdón, mi amigo), Maluma se sube a una camioneta y no voltea a ver al seguidor.