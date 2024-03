Video: Debutará 'Canelo' Álvarez como productor de cine

Ciudad de México.- Saúl "Canelo" Álvarez debutará como productor ejecutivo de la película The Long Game, dirigida por Julio Quintana, la cual llegará a cines de Estados Unidos el próximo 12 de abril.

De acuerdo con información de Deadline, el pugilista mexicano forma parte del equipo detrás del filme inspirado en el libro "Mustang Miracle", de Humberto G. Garcia, que narra la historia de cinco jóvenes caddies mexicano-estadounidenses que crean su campo de golf al sur de Texas, lo cual desencadena un triunfo en el Campeonato de Golf de Escuelas Secundarias del Estado de Texas en 1957.

El elenco del filme está compuesto por Jay Hernandez, Dennis Quaid, Cheech Marin, Julian Works, Paulina Chávez, Jaina Lee Ortiz, Brett Cullen y Óscar Núñez.

Quintana también se encargó del guion, junto a Jennifer C. Stetson y Paco Farias.

"Desde la primera vez que vi The Long Game me inspiré para brindar todo el apoyo que fuera necesario. Conecté con la película en muchos niveles y estoy emocionado de que el público sepa más sobre historias reales dentro de la historia de los deportes que no se han contado.

"Estoy orgulloso de ser parte de un equipo que comparte la historia de cinco mexicano-estadounidenses con determinación, impulso y pasión para crear su propio viaje. Esta película es una inspiración para la comunidad del golf y el mundo", comentó "Canelo" en un comunicado.

La estrella del boxeo ha demostrado en varias ocasiones su pasión por el golf, incluso cuenta con una colección de ropa, titulada "No Golf No Life", cuyos diseños tomaron forma para ser utilizados en el campo, tales como gorras y polos.