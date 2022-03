Triunfa 'La Hija Oscura' en los Spirit Awards

Ciudad de México— La película dirigida por Maggie Gyllenhaal, La Hija Oscura, triunfó en la 37ª edición de los Premios Spirit del Cine Independiente al ganar tres categorías en las que estaba nominada, según The Wrap.

Basada en el libro homónimo de la escritora Elena Ferrante, la cinta fue galardonada a Mejor Guión, Mejor Director y Mejor Largometraje.

"¡Mujeres en el cine!", gritó con orgullo Gyllenhaal al recibir su premio a Mejor Director tras competir contra Lauren Hadaway, Mike Mills y Ninja Thyberg.

Entre otros filmes a destacar se encuentran: Summer of Soul, la cual ganó a Mejor Documental y Drive My Car como Mejor Película Internacional.

"No voy a llorar en este momento, no lo haré, no lo haré'', dijo el director Questlove.

Por otra parte, Troy Kotsur logró el premio a Mejor Actor Masculino de Reparto por CODA. También obtuvo en días recientes el Premio del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG, por sus siglas en inglés).

"Puedo sentir el espíritu de las artes y podemos celebrar juntos'', aseguró Kotsur.

Durante la ceremonia de este domingo, los conductores Nick Offerman y Megan Mullally mostraron solidaridad a Ucrania y mandaron un mensaje al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Creo que hablamos por todos aquí cuando decimos que esperamos una resolución rápida y pacífica. Específicamente, vete a la mierda y vete a casa Putin", dijo Mullally levantando el dedo medio.

Debido a los presupuestos de producción, muchas de las principales contendientes a los premios de este año no eran elegibles, como Belfast, Rey Richard: Una Familia Ganadora y El Poder del Perro. Para ser consideradas al Spirit, las películas deben haber costado menos de 22,5 millones de dólares.