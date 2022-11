Trabaja Eugenio Derbez para recuperar movilidad de su brazo

Ciudad de México.- Mucho mejor de lo que esperaba es como Eugenio Derbez va recuperando la movilidad en su brazo derecho tras el accidente doméstico que sufrió a finales de agosto.

Luego de que fuera intervenido quirúrgicamente tras haber sufrido 15 fracturas al caerse mientras jugaba con un visor de realidad virtual, el comediante platicó sobre su evolución.

"Voy mucho mejor, (aunque) todavía no puedo levantar el brazo más allá de mi hombro, pero para lo que me pronosticaron los doctores, a estas alturas voy mejor de lo que esperaban, y me estoy matando en las terapias físicas para lograrlo y estar ya muy pronto al cien", expresó Eugenio, en entrevista desde su casa en Los Ángeles.

Actor, productor, escritor y director, el esposo de Alessandra Rosaldo y patriarca de los Derbez ha acudido casi a diario a una terapia de rehabilitación para recuperar los movimientos en la extremidad.

Actualmente, el histrión, de 61 años, realiza promoción de la quinta temporada de LOL: Last One Laughing México, que estrenará sus dos primeros episodios en Prime Video este 16 de diciembre.

"Voy a desafiar todo lo que dijeron los doctores, lo voy a hacer y me voy a recuperar (más pronto). Sí, es una lección aprendida y ya. Espero estar de lo mejor", puntualizó.

Apenas el mes pasado, el actor de CODA: Señales del Corazón subió un clip en sus redes sociales en el que afirmó que se sentía en constante tortura por el esfuerzo invertido en el proceso.

"Vengo saliendo de mi fisioterapia. Ahí voy. Vengo aquí con mi chofer de lujo (Alessandra). Voy bien, pero cómo duele. Estoy harto de sentir dolor todos los días. Todos los días es como una tortura. Esto de la terapia física es... está cañón; son dos horas de tortura".

Eugenio Derbez, quien espera estar trabajando por completo ya para febrero o marzo, afirmó que su dolor ha sido extremo porque en la fisioterapia lo impulsan a estirar los músculos para recuperar la flexibilidad, además de la cicatrización por la operación.