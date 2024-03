Jake Gyllenhaal patea y quiebra huesos en 'Road House'

Ciudad de México.- Todo músculos, el personaje de Jake Gyllenhaal golpea, patea y quiebra huesos aquí y allá al defender un viejo bar de carretera en los Cayos de la Florida, acechado por malacopas, buscapleitos y maleantes.

"No podíamos llegar a ser la película original, pero esa jamás fue nuestra intención, sino hacer algo diferente".

Este hombre tan sarcástico como atormentado es un ex peleador de la UFC, mundo que quiere dejar atrás, así que no pelea porque le genere placer, sino por mera obligación.

Se llama Dalton, igual que el rol del fallecido Patrick Swayze en El Duro (Road House) de 1989, película ignorada en los cines, pero que en formato casero y transmisiones televisivas se convirtió en un clásico de culto.

Con su muy violento filme Road House, dirigido por un Doug Liman que moderniza la historia, el nominado al Óscar sabe que se metió en un terreno peligroso, el de los remakes o reimaginaciones, pero cree que logró algo notablemente distinto.

"Antes que nada, el público puede esperar una nueva forma de presentar las peleas en las películas", dice el actor en entrevista. "Doug Liman, Garrett Warren y Steve Brown (ambos coordinadores de dobles), todo nuestro equipo, diseñaron una nueva forma de impacto, de golpeo, que jamás se ha visto. También hay un gran sentido del humor".

Con esta reinterpretación, Gyllenhaal quiso honrar a Swayze, quien fue para él más que un modelo a seguir, era un mentor que partió demasiado pronto (murió en 2009, a los 57, por cáncer de páncreas) y con quien incluso cruzó caminos profesionales (Donnie Darko, de 2001).

"Patrick Swayze fue uno de los mejores y más carismáticos actores del negocio. Yo me crié con sus películas, crecí con El Duro, Punto de Quiebra (Point Break), Baile Caliente (Dirty Dancing), Ghost: La Sombra del Amor (Ghost). Cintas formidables que tuvieron una gran influencia en mi educación fílmica", enumera.

En Road House, el contrapeso a la máquina de pelea que es Dalton será Knox, un asesino a sueldo, contratado por el señor del crimen local, interpretado, nada más y nada menos, por el luchador irlandés Conor McGregor, "The Notorious".

De famosa actitud engreída y desafiante, la máxima estrella que ha dado la UFC debuta aquí en el séptimo arte, pero para tranquilidad de Gyllenhaal, él se encontró en el set con una persona menos intimidante de lo que esperaba.

"Me llamó y me dijo: 'Soy cinta blanca en actuación y en hacer películas. Quiero aprender de ti'", evoca el histrión. "Creo que esa sensación de humildad me dio comodidad, y todo era un intercambio. 'Yo soy cinta blanca en peleas y quiero aprender de ti'. Así afrontamos este proceso, aprendiendo el uno del otro".

ADMIRA A LUCHADORES MEXICANOS

Para recrear episodios del pasado de este modernizado Dalton, Jake Gyllenhaal se subió a un octágono real de la UFC durante el evento 285 que se llevó a cabo en Las Vegas en marzo del año pasado.

"Es difícil de explicar la energía que se siente cuando caminas rumbo al octágono, quiero decir, lo reconozco como un espacio sagrado, la gente arriesga sus vidas allí dentro, consiguen su sustento ahí. Toma años, habilidad y algo más, que jamás entenderé, meterte ahí adentro", reflexiona.

Tras rodar sus escenas, estuvo como aficionado junto con McGregor emocionándose con los combates, principalmente con la pelea en la que la tapatía Alexa Grasso le quitó el cinturón de campeona a Valentina Shevchenko.

"Sobre ella y sobre muchos peleadores mexicanos, no sólo de la UFC, sino del boxeo... son peleadores que yo miro y me sorprenden. Culturalmente, creo que son increíbles, su espíritu, su corazón, la comunidad que hay, en particular. Amo el apoyo que se dan.

"No es ningún secreto que yo adoro México. Ver esas peleas, la disciplina, la deportividad, es algo que admiro profundamente. Esa pelea (de Alexa) fue una gran pelea y ella es una peladora increíble".