Tiene ‘la fuerza’ nueva leyenda

Chicago–Cada generación tiene una leyenda y en los últimos 40 años, para millones de personas en todo el planeta esa leyenda se desarrolla en una galaxia muy, muy lejana.

Sólo que desde la Tierra, 6 mil fans llenaron ayer la arena Wintrust del McCormick Square, el Centro de Convenciones de Chicago, para atestiguar, en la Star Wars Celebration, el primer vistazo al ‘Episodio IX’ de la franquicia y la revelación de su subtítulo: ‘The Rise of Skywalker’.

J.J. Abrams, el director, y Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, presentaron el tráiler, que dura poco más de dos minutos.

“La responsabilidad que tenemos con los fans es muy grande y lo tenemos muy en mente en cada minuto que hacemos las películas. Este es el tercer acto de una estructura creada originalmente por George Lucas, la cual hemos analizado y respetado profundamente”.

“Han pasado 40 años y cada parte (trilogía) de la saga ha sido una representación de su respectiva época. Para esta conclusión, puedo decirles que J.J. le ha dado mucha más profundidad”, aseguró Kennedy a los “warsies”, fans de la saga.

Al final del avance, que cierra con la risa del emperador Palpatine, el actor Ian McDiarmid, quien lo interpreta, apareció en el escenario y, con su icónica voz del sith, pidió que repitieran el video, para regocijo de la gente.

El tráiler mostró el regreso de viejos conocidos, como Billy Dee Williams en el papel de Lando Calrissian; Mark Hamill (Luke Skywalker), quien narra el tráiler, aunque no se ve físicamente, y Carrie Fisher, quien pese a su muerte aparece como la princesa Leia.

“Siempre nos preguntamos: ‘¿Cómo avanzar sin Carrie?’. Era gloriosa, un ser maravilloso, todos la amábamos. Era imposible no incluirla en la película. No puedes reemplazarla con otra actriz ni quitar su personaje. Lo que hicimos fue tomar escenas que no usamos en ‘El Despertar de la Fuerza’, y decidimos escribir secuencias alrededor de ellas’”.

“Aun así, cada día me paraba unos segundos y recordaba que Carrie ya no estaba con nosotros. Sin embargo, sí estaba en todas esas escenas, porque la veremos físicamente mucho. ¡Era algo muy loco!”, explicó Abrams.

En el escenario, Dee Williams y Anthony Daniels (C-3PO) pusieron el toque de nostalgia, pero fue el reparto joven, integrado por Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Kelly Marie Tran y Joonas Suotamo, los que enloquecieron a la nueva generación de seguidores.