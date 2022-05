Testigo sorpresa: Kate Moss hablará en juicio de Depp y Heard

Virginia.- La modelo Kate Moss subirá al estrado este miércoles en el juicio por difamación de Johnny Depp contra Amber Heard, según reveló The New York Post.

Los abogados de Depp fueron vistos "emocionados" hace unas semanas cuando Amber Heard mencionó repentinamente a Kate Moss durante su testimonio, diciendo que escuchó un rumor de que Depp empujó a la modelo británica por un tramo de escaleras.

"Amber mencionó a un ex de Johnny que claramente sentía que no lo apoyaba, lo cual no podría estar más lejos de la verdad", dijo una fuente cercana a Depp a The New York Post en ese momento.

Moss, de 48 años, estuvo en una relación con Depp entre 1994 y 1997. Ella testificará a través de un enlace de video en vivo y será llamada por el equipo de Depp, según diversas fuentes.