Tenía miedo de trabajar con Johnny Depp equipo de filme

Ciudad de México.- La película histórica Jeanne du Barry, la cual se presentó el año pasado en varios festivales de cine internacionales, marcó el regreso al cine de Johnny Depp tras su pleito legal con su ex, Amber Heard.

Y mientras que sus fans y algunos críticos celebraron este "comeback", algunas personas relacionadas con la producción de dicho filme no estuvieron tan cómodas con la forma de trabajar del actor.

De acuerdo con Maïwenn, la protagonista y directora de la película, el equipo de Jeanne du Barry le tenía "miedo" a Depp por lo impredecible de su personalidad.

"Tengo que ser honesta. Es difícil filmar con él. Todo el equipo estaba asustado porque él tiene un tipo de humor diferente y no sabíamos si llegaría a tiempo o si estaría bien para decir sus líneas.

"Quiero decir, incluso cuando estaba allí en el set, a tiempo, el equipo le tenía miedo", le dijo la francesa al diario The Independent.

En el filme, Maïwenn interpreta a una prostituta en la Francia del siglo XVIII que se convierte en la amante favorita y principal del Rey Luis XV, personaje al que le da vida Depp.

"No hubo tiempo para ensayos. Pedí tiempo pero, por alguna razón, él nunca estaba disponible", recordó la actriz. "Tenía una coach de dialecto, pero casi no podía trabajar con ella. "Entonces, descubrí que su acento en la cinta no era perfecto. Así que algunas veces decidí cortar sus diálogos. Pero eso también pasó con los actores franceses. ¡Es algo que llega a pasar!".

Sin embargo, Maïwenn clarificó que ese "miedo" generalizado era referente sólo a la incertidumbre de trabajar con una estrella mundial como Depp y no respecto a su actitud y trato con los demás.

"Nunca hubo una relación normal con él durante el rodaje. Johnny para mí es un gran genio pero está en otro mundo. No puedo comunicarme con él", reconoció la cineasta.