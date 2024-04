Producirán Kim Kardashian y Emma Roberts serie para Netflix

Ciudad de México.- Kim Kardashian consiguió un proyecto más en su carrera como productora de cine y televisión, luego de que una pelea entre gigantes del entretenimiento que buscaban ser el elegido por la socialité para la realización de su próxima serie Calabasas.

De acuerdo con información del portal Deadline, el proyecto terminó en manos de Netflix después de que la famosa recibiera ofertas de otras compañías.

La serie será una adaptación del libro "If You Lived Here You'd Be Famous By Now" (Si vivieras aquí ya serías famoso) de la autora Via Bleidner, quien también fungirá como showrunner. Kardashian, junto a Emma Roberts, fungirán como productoras ejecutivas.

Este proyecto sigue la historia de Via, una estudiante católica de 16 años, cuyo mundo se vuelve un caos una vez que se ve obligada a cambiar de colegio tras mudarse con su familia. En su nuevo lugar de estudio, la joven se da cuenta de que nada es lo que parece, pues se trata de un espacio donde los sueños se hacen realidad.

Para Kim Kardashian, esta serie podría colocarla en el mundo del entretenimiento de alto perfil, después de la pausa que se registró en Hollywood en 2023 por la huelga de actores y guionistas, incluyendo el hecho de que su familia ha popularizado Calabasas, al ser su lugar de residencia.

Asimismo, el proyecto marca el regreso de la dupla entre la empresaria y Roberts, después de compartir créditos en la serie American Horror Story.