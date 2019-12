Tarantino se aleja de Star Trek; busca una película más pequeña

Tras Once upon a time in Hollywood, Quentin Tarantino aún no sabe cuál será su próximo (y según él último) filme.

Además de dejar abierta la puerta a una tercera Kill Bill, el director también había hecho público su interés por dirigir una película de la saga Star Trek. Pero ahora ha confesado haber dado marcha atrás con ese proyecto.

Aunque aún no había mantenido "ninguna conversación oficial" con Paramount, la posibilidad de una Star Trek con el sello del autor de Pulp Fiction parecía cada vez más real, sobre todo después de que el CEO de Viacom CBS, Bob Bakish, anunciase dos películas de la saga en camino. Sin embargo, en una entrevista con Consequence of Sound, Tarantino ha anunciado su distanciamiento del proyecto.





"Creo que me estoy alejando de Star Trek. De una forma extraña, parece que esta película, Once upon a time in Hollywood, será la última. Por ello, de algún modo, me he quitado la presión a mí mismo de hacer con Star Trek esa última gran declaración final", ha afirmado el autor.