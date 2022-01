Spider-Man domina la taquilla

Associated Press | En esta imagen publicada por Sony Pictures se muestra a Zendaya y a Tom Holland en una escena de la cinta "Spider-Man: No Way Home"

Nueva York— En un fin de semana particularmente tranquilo en los cines de Estados Unidos y Canadá, "Spider-Man: No Way Home" volvió a dominar la taquilla en su séptima semana en cartelera. Enero generalmente es un mes lento para los cines y ha sido particularmente cierto este año, en parte debido a que la variante ómicron del coronavirus provocó que los estrenos de algunas cintas fueran pospuestos. Pero incluso antes de que se produjera el repunte de casos o una tormenta invernal que causó los cierres de algunos cines el sábado en el noreste, ya se tenía previsto que este fin de semana fuera tranquilo. "Spider-Man: No Way Home", de Sony Pictures, recaudó 11 millones de dólares durante el fin de semana, de acuerdo con estimados publicados hoy por el estudio, elevando su total en Norteamérica a 735,9 millones de dólares. El éxito de Marvel ha representado un gran porcentaje de las ventas de entradas este mes. "No Way Home", que ha liderado la taquilla seis de los últimos siete fines de semana, ha seguido teniendo un buen desempeño desde su estreno en diciembre. Pero aparte de "Scream" de Paramount Pictures, que se quedó en segundo sitio con 7,4 millones de dólares en su tercer fin de semana en cines, enero ha sido un mes muerto. No hubo ningún gran estreno el fin de semana. La próxima semana, "Moonfall", de Lionsgate, y "Jackass Forever", de Paramount Pictures, llegarán a las salas y se tiene previsto que finalmente desbanquen a "Spider-Man: No Way Home". A continuación, las ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras finales en Norteamérica serán dadas a conocer el lunes. 1. "Spider-Man: No Way Home", 11 millones de dólares. 2. "Scream", 7,4 millones. 3. "Sing 2", 4,8 millones. 4. "Redeeming Love", 1,9 millones. 5. "The King's Man", 1,8 millones. 6. "The 355", 1,4 millones. 7. "American Underdog", 1,2 millones. 8. "Ghostbusters: Afterlife", 770.000. 9. "Licorice Pizza", 691.000. 10. "West Side Story", 614.000.