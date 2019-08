Sopranos españolas salen a la defensa de Plácido Domingo

Ciudad de México— Dos sopranos españolas salieron en defensa del tenor Plácido Domingo tras acusaciones de acoso sexual y una conducta inapropiada a lo largo de décadas.

La agencia de noticias Europa Press citó hoy a la soprano Española Davinia Rodríguez.

"Jamás he sentido el más mínimo indicio de lo que se le acusa al maestro", dijo.

"Me ha demostrado tanto a mí como a cada uno de mis compañeros y trabajadores del teatro, desde el más alto cargo al mínimo, el mayor de sus respetos con la humildad y generosidad que tanto le caracteriza".

Su colega y compatriota Pilar Jurado expresó un sentimiento similar: "Es complicado porque yo no sé lo que ha vivido otra gente".

"Sí puedo decir que conmigo la relación ha sido de un perfecto caballero".

Por otro lado, óperas de Europa mantienen sus fechas programadas con el afamado tenor.

La Scala de Milán confirmó las presentaciones anunciadas, incluyendo un concierto el 15 de diciembre para conmemorar el 50 aniversario de su debut con la compañía.

Las actuaciones de Domingo en "Nabucco" en la Ópera de Zurich en octubre y en la Ópera Real de Londres el próximo año en "Don Carlo" siguen en pie.

Ambas compañías dijeron que estarán monitoreando una investigación de la Ópera de Los Ángeles, donde el intérprete fue director general desde 2003 y director artístico previamente.