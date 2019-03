Sin perder la humildad

Ciudad de México— Moverse, estar en constante cambio, salir de tu zona de confort, empezar de nuevo y ser el tonto del set son las reglas de oro que el actor y productor mexicano Luis Gerardo Méndez sigue y que le han funcionado bien, pues lo han llevado a figurar no sólo en México, sino en producciones internacionales.

“Estoy emocionado, es como empezar otra vez, quizá no de cero, porque la experiencia que traes ahí está, pero es padre enfrentarte a otro mercado y lo que me mueve más es trabajar con creativos de otros países, no solamente de Hollywood, sino poder estar con directores de España, Argentina, en fin, con actores de otros países, porque todos tienen una cosmovisión diferente y de hacer arte y entretenimiento distinto, y eso como actor es muy enriquecedor”, comentó a Excélsior.

Recientemente, Méndez participó en la cinta ‘Murder Mystery’ en la que compartió créditos con Jennifer Aniston y Adam Sandler, y actualmente participa en la nueva versión de ‘Los Ángeles de Charlie’, que se llamará ‘The Saint’, en la que comparte el set con Kristen Stewart, Elizabeth Banks, Max Handelman, Naomi Scott, Ella Balinska y Patrick Stewart.

“Me gusta mucho ser el más tonto del set, poder aprender de todos los que están a mi alrededor y para eso hay que moverse, creo firmemente que la vida se trata de cambio continuo, de seguir caminando y no estancarse, de no quedarse en un lugar donde estas cómodo y eso hay qué buscarlo todo el tiempo.

“A mí me gusta aprender de la gente con la que trabajo, es lo que más disfruto y para eso hay que tener mucha humildad”, ahondó.

El actor, productor y director es consciente que gran parte de este éxito es gracias a la serie ‘Club de Cuervos’ y a la cinta 'Nosotros los Nobles', proyectos que lo catapultaron a la escena internacional.

“Muchas veces me preguntan ‘¿cómo mides el éxito?’, y creo que es cuando la gente se disfraza de tus personajes, se apropia de sus frases y en ese sentido fue lo que pasó con ‘Club de Cuervos’ y con ‘Nosotros los Nobles’ y es muy conmovedor ver cómo los adoptan y ya no me pertenecen, se vuelven parte del presente colectivo y de la cultura popular, eso es muy especial y pasa muy pocas veces y cuando sucede lo disfruto mucho”, explicó.

En cuanto a la posibilidad de continuar con otra temporada de ‘Club de Cuervos’, el actor y productor fue muy tajante.

“No habrá más. Fue una decisión complicada, pero queríamos dejar la historia en el mejor punto, no queríamos estirar la liga y meter mucha paja porque el cuento se diluye, queríamos hacerlo bien y hasta ahí llegó.

“Aprendí mucho, fue como una universidad de la que todos nos graduamos, el asistente de dirección de la primera temporada terminó dirigiendo casi todos los capítulos de la última, del crecimiento de mis compañeros actores; en mi caso, me dio la oportunidad de dirigir, fue la primera vez que un productor ejecutivo de una serie se ocupó de dirigir a los actores, eso es un gran recuerdo”, enumeró.