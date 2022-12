Secuela de 'Avatar' encabeza taquilla por segunda semana

Los Ángeles.- “Avatar: The Way of Water” se colocó en la cima de la taquilla norteamericana por segundo fin de semana, recaudando unos contundentes 56 millones de dólares, lo que indica que podría mantenerse estable hasta el año nuevo y cumplir las enormes expectativas que despertó su estreno.

La producción digital de James Cameron para 20th Century Studios ha recaudado 253.7 millones en Estados Unidos en sus primeros 10 días de estreno, en comparación con los 212.7 millones en el mismo tramo de la primera “Avatar” de 2009, que se convertiría en la película más taquillera de todos los tiempos.

Aunque las películas de Cameron como la “Avatar” original y “Titanic” han tendido a registrar buenos ingresos en taquilla, las secuelas suelen comenzar a lo grande y declinar rápidamente, lo que complica conjeturar dónde terminará la cinta. Su caída en taquilla en el segundo fin de semana, al compararse con los 134 millones que hizo en el primero, no fue precipitada, dada la forma en que se desempeñan los éxitos en sus estrenos.

“El hecho de que esta película se haya estrenado con tanta fuerza y que sólo haya caído un 58% demuestra que tiene poder de retención”, opinó Paul Dergarabedian, analista principal de medios de la firma Comscore.

A nivel internacional, “The Way of Water” es ya la tercera película más taquillera estrenada en 2022, con 855 millones de dólares, sólo por detrás de “Top Gun: Maverick” y “Jurassic World Dominion”, y se encamina a superar los mil millones de dólares.

A continuación, las cifras estimadas por venta de entradas de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según la firma Comscore. Las cifras definitivas se publicarán el lunes.

1. “Avatar: The Way of Water”, 56 millones de dólares.

2. “Puss in Boots: The Last Wish”, 11.35 millones.

3. “Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody”, 5.3 millones.

4. “Babylon”, 3.5 millones.

5. “Violent Night”, 3.14 millones.

6. “Black Panther: Wakanda Forever”, 3 millones.

7. “The Whale”, 924 mil dólares.

8. “The Menu”, 617 mil dólares.

9. “The Fabelmans”, 550 mil dólares.

10. “Strange World”, 410 mil dólares.