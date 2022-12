De la literatura al hip hop

Ciudad Juárez.- Daniel Alberto Malaquías es originario de Juárez, estudió Literatura y desarrolló un gusto por el hip hop desde los 14 años, género musical que le permite dejar un buen mensaje.

Su interés por rimar se convirtió en una práctica habitual en la que comienza a crear versos cortos bajo el seudónimo ‘Enik Man’.

“Al principio sentía que no entraba en ese perfil porque siempre he sido muy tranquilo y al rapear sentía que era agresivo porque me creaba mis enemigos imaginarios”, dijo Daniel Alberto para El Diario.

Al estar creando música se dio cuenta que su objetivo no era mostrar otra cara, sino reflejar sus pensamientos y personalidad en letras que estuvieran ligadas a temas sociales.

Ahora, con la intención de profesionalizar su talento, a sus 28 años bajo el seudónimo ‘Ese Nadie’, ha creado el disco ‘Colmillo’, que salió el 10 de diciembre. La portada a cargo del diseñador Joel Guillén, que muestra un colmillo que rompe con la piel del labio inferior de una persona.

“Viene en parte de la frase “agarrar colmillo” por la idea de entender que las cosas no son tan fáciles como parecían cuando eres un niño, entonces la idea es romper con todo lo que te enseñaron y emprender con tus ideas para llegar al lugar que quieres”, mencionó el compositor.

Aunque es un disco que contiene canciones que hizo desde el 2019, hasta este año decidió reunirlas todas con el apoyo e iniciativa del colectivo Bibitor Le Mort, una comunidad que habla a través del arte.

“Mi proceso creativo empieza primero escuchando la pista porque siento que crea un ambiente que me hace imaginar situaciones o cosas que siento que se pueden decir en tal pista”, aseguró el artista.

El disco se encuentra disponible en YouTube en su canal oficial de ‘Ese Nadie’ en el que se podrán escuchar seis canciones con ritmos dinámicos y versos que hablan de las experiencias y enseñanzas de la vida, el destino, las consecuencias de los errores y las críticas de terceros.

Para las pistas trabajó con el productor Tato ATK y Sazu Knows, reconocidos a nievel nacional por su trabajo.

En la producción del material estuvo a cargo del productor POK 37, excepto de la canción ‘Feeling Free’ que se hizo en el estudio My hood MX, en la que colaboró con los raperos locales Bujanda y P.W.

Crecimiento personal

El rap le ha ayudado a reforzar su memoria, mejorar la dicción, la modulación, en manejar la respiración y el cambio de su voz por el trabajo que implica la rima constante. Su talento lo ha llevado a participar en festivales de poesía, eventos locales, batallas escritas y eventos culturales en los que presenta canciones de su autoría.

Asegura que sus principales inspiraciones son los artistas C. Tangana, Kendrick Lammar, el grupo Menuda Conciencia y Space Problems quienes han destacado por tener un estilo propio que sobresale en la insdustria musical.

“Lo que me haría muy feliz es poder generar dinero con esto, tener mi casa con mi familia y estar tranquilo haciendo música sin tener carencias económicas”, dijo el rapero local.