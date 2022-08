Se suman AC/DC y Metallica a mega tributo a Taylor Hawkins

Ciudad de México.- El mega tributo musical en honor a Taylor Hawkins, el fallecido baterista de la banda Foo Fighters, va viento en popa, y varios músicos famosos ya se unieron a los diversos eventos para recordar al músico.

Taylor Hawkins, baterista de la banda de rock desde 1997, falleció en Bogotá, Colombia el pasado 25 de marzo, a los 50 años, a causa de un paro cardíaco repentino causado por una sobredosis de drogas.

La semana pasada, Foo Fighters anunció que, junto con la familia del baterista, la banda celebrará a Hawkins en dos conciertos especiales a celebrarse en Londres y Los Ángeles. Los tributos se llevarán a cabo en el estadio de Wembley, de Londres, el 3 de septiembre y en el Kia Forum de Los Ángeles, el 27 de septiembre.

Para el show británico se está considerando la presencia de artistas como Liam Gallagher y Mark Ronson, a quienes se unirán Josh Homme de Queens Of The Stone Age, Supergrass, Brian May y Roger Taylor de Queen, Wolfgang Van Halen, Chrissie Hynde de The Pretenders y muchos más.

En Los Ángeles actuarán Alanis Morissette y Miley Cyrus, además de los miembros de Queen y Red Hot Chili Peppers, Krist Novoselic de Nirvana, el ex bajista de Led Zeppelin, John Paul Jones, Pink y Nandi Bushell.

Se suman cada vez más y más artistas a los tributos

A la par, este miércoles se anunciaron nuevas adiciones a los carteles, entre las que destacan Lars Ulrich de Metallica, Travis Barker de Blink-182, el vocalista de AC/DC, Brian Johnson, Kesha y la hija de Dave Grohl, Violet. Todos ellos tocarán en Londres, mientras que Los Ángeles recibirá a Ulrich, Barker y Grohl junto a Sebastian Bach, el bajista de Black Sabbath, Geezer Butler, y más.

Dentro del anuncio oficial, retomado por medios como Rolling Stone, también se anunció que ambos conciertos se transmitirán en vivo a través del servicio de transmisión de Paramount en los Estados Unidos, y por el canal de YouTube de MTV a todo el mundo.

"Como una de las figuras más respetadas y queridas de la música moderna, el talento monolítico y la personalidad magnética de Taylor le ganaron el cariño de millones de fanáticos, compañeros, amigos y leyendas musicales de todo el mundo. Millones lloraron su prematura muerte el 25 de marzo, con tributos apasionados y sinceros provenientes de fanáticos y músicos que Taylor idolatraba", explica Foo Fighters en su página oficial.

"Los conciertos tributo a Taylor Hawkins unirán a varios de esos artistas, la familia Hawkins y, por supuesto, a sus hermanos de Foo Fighters para celebrar la memoria de Taylor y su legado como ícono del rock mundial: sus compañeros de banda y sus inspiraciones tocando las canciones de las que se enamoró".