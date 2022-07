Estrena UB40 con Ali Campbell & Astro el álbum inédito 'Unprecedented'

Unprecedented es el nuevo álbum de UB40 con Ali Campbell & Astro, disponible ahora a través de UMC. El disco fue grabado antes de la trágica muerte de Astro el pasado mes de noviembre tras una breve enfermedad.

“La muerte de Astro fue un shock, y todavía me estoy recuperando”, dice Ali. “Este álbum ahora es más conmovedor y especial de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado cuando lo estábamos grabando. Astro falleció de manera desgarradora solo dos semanas después de que termináramos las mezclas finales, por lo que esta es una forma de mantener viva su memoria”.

Unprecedented es la continuación de A Real Labor Of Love de 2018 –que debutó en el n.2 en el chart de álbumes de Reino Unido manteniéndose un mes en el Top 10– y mantiene el espíritu rockero que impulsó la encarnación original de UB40 con inyecciones de de sol reggae incluso en los días más oscuros. También es un tributo a la memoria de Astro.

Astro, nacido como Terence Wilson, obtuvo su apodo debido a su afición por las botas Dr. Martens adornadas con la marca Astronaut. Cuando se unió al cantante y guitarrista Campbell en el incipiente UB40, proporcionando voces adicionales y tocando la trompeta y la percusión, agregó la pieza final a un rompecabezas musical que conquistó las listas de éxitos y puso al reggae británico en el mapa mundial.

Ali y Astro se complementan magníficamente en Unprecedented, tal como lo hicieron hace cuatro décadas en la versión de UB40 de “Red Red Wine”, un sencillo que encabezó las listas de éxitos iluminado por los tonos melódicos y melosos de Ali y el memorable "vino tinto en un ritmo moderno" de Astro. En el nuevo álbum, Astro pasa a primer plano en la pista principal "Sufferer", un estándar de reggae originalmente de The Kingstonians. Su estilo 'sing-jay' de MC también es prominente en la canción principal, en la que critica al gobierno por su manejo de la pandemia de coronavirus, etiquetándolos como "pollos sin cabeza".

Entre los otros temas de Unprecedented se encuentran el romántico “We'll Never Find Another Love”, “Emperors Wore No Clothes” y “Happy Includes Everyone”, este último un tema con tintes latinos que es un antídoto optimista para la mordaz canción que da título al álbum. La conmovedora “Mellow”, respaldada por un ritmo que reaviva el paso pausado de “Food For Thought” de 1980, fue escrita mucho antes de la muerte de Astro, pero aún se siente como una elegía: "Todos sabemos que la vida es demasiado corta y, lamentablemente, el tiempo no puede ser comprado."

Las versiones de Unprecedented reiteran la habilidad de Ali y Astro de posarse en canciones poco probables y reinterpretarlas en un estilo reggae, una costumbre que se remonta al álbum debut de UB40 en 1980, Signing Off, que contenía versiones reggae de “I Think It's Going To Rain Today” de Randy Newman y “Strange Fruit” de Billie Holiday. Sin duda hay algunas bolas curvas en Unprecedented, incluyendo “Sunday Mornin' Comin' Down” de Kris Kristofferson y una versión de la canción de protesta funky de Stevie Wonder “Do Yourself A Favour”, de Where I'm Coming From de 1971, un álbum que anunció el avanzar hacia las letras socialmente conscientes de los álbumes innovadores Music Of My Mind, Talking Book e Innervisions.

Quizás lo más sorprendente es que Ali y Astro también abordan una canción de la boyband noventera East 17. Su versión de "Stay Another Day", sobre la muerte del hermano del compositor de East 17, Tony Mortimer, es una muestra de fuerza emocional. “Me encanta la melodía”, dice Ali. “En el UB40 original, éramos buenos eligiendo viejos favoritos del reggae como Cherry Oh Baby de Eric Donaldson y Kingston Town de Lord Creator, porque crecimos con canciones como esa. Pero también es interesante tomar una canción totalmente inesperada y versionarla con un estilo reggae”.

En otros lugares, él y Astro exploran más material auténtico de reggae, incluido ”What Have I Done” de The Frightnrs, y dos pistas del canon de reggae del Reino Unido: el éxito de dancehall de Gappy Ranks “Heaven In Her Eyes” –que usa “Soul Rebel” de Bob Marley & The Wailers como pista de acompañamiento, y el clásico de rock de amantes de Louisa Mark “Caught You In A Lie”, este último protagonizado por la hija de Ali, Indica, en la voz principal.

Cuatro pistas, “Emperors Wore No Clothes”, más las versiones “Do Yourself A Favour”, “Stay Another Day” y “Sunday Morning Coming Down”, se grabaron durante una productiva estadía de cinco días en Jamaica, donde Ali y Astro engancharon junto a la flor y nata de los músicos de reggae de la isla, incluidos el baterista Sly Dunbar, el bajista Chris Meredith, el teclista Robbie Lyn y el guitarrista Mitchum 'Khan' Chan.

Manteniéndose fiel al auténtico espíritu reggae que inició su carrera musical a fines de la década de 1970, Ali ahora celebra el legado de su compañero de banda fallecido al mantener la fe en sus ideales originales compartidos. “Para mí, se trata de hacer avanzar el reggae”, dice. “Me encanta todo tipo de música, pero siempre hemos promovido el reggae. Nunca me he desviado de eso. Soy estrictamente reggae”.